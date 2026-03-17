Revelan detalles desgarradores de la muerte de Diego Osuna Miranda, hijo del Director General de BBVA México

Revelan detalles de la muerte de Diego Osuna Miranda, hijo del Director General de BBVA México Una noche que dejó escenas de desesperación en la autopista Toluca-Valle de Bravo. (@soyluisgabriel1)

Diego Osuna Miranda, hijo del Director General de BBVA México Eduardo Osuna Osuna, murió en un accidente automovilístico la noche del 13 de marzo de 2026 junto a otros dos jóvenes.

En redes sociales se difundieron videos captados por testigos, quienes presenciaron el accidente donde perdió la vida el joven de 17 años y otros dos jóvenes también fallecieron y dos más resultaron heridos.

Video capta a los vehículos momentos después del accidente donde murió el hijo del Director General de BBVA

El accidente tuvo lugar en la autopista Toluca-Valle de Bravo, a la altura del municipio de Allende y, de acuerdo con las autoridades, el saldo fue de tres personas sin vida: Rafael Espeleta Cuéllar, Edwin Gabriel Rangel Luna y Diego Osuna Miranda, hijo del Director General de la institución bancaria BBVA.

Además de las personas que perdieron la vida, también se reportó a tres jóvenes lesionados: dos menores de edad de 17 años y uno de 19 años.

En redes sociales se difunden videos de personas que pasaron por la carretera momentos después de la colisión que involucró una camioneta Chevrolet Suburban blindada y un camión de carga Isuzu blanco, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México.

En estos se muestra el aparatoso estado de los vehículos tras el accidente.

Un video difundido en redes mostró cómo quedó la camioneta donde viajaba Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA en México, Eduardo Osuna Osuna.



El incidente de Osuna ocurrió el pasado sábado 14 de marzo en la carretera de cuota Toluca-Valle De Bravo, en el Estado de… pic.twitter.com/DCkkJPfxMl — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 16, 2026

Testigos narran momentos de desesperación tras el choque donde viajaba el hijo del CEO de BBVA

En redes sociales, usuarios compartieron videos grabados momentos después del accidente; en ellos se observa el estado en el que quedaron tanto el automóvil particular donde viajaba el hijo del Director General de BBVA México y sus acompañantes, cómo el caminión contra el que chocaron.

En dichos videos, una testigo grita: “¿Por qué nadie lo ayuda?”, mientras uno de los sobrevivientes movía los brazos pidiendo auxilio desde dentro de la unidad completamente destrozada.

De acuerdo con relatos de testigos, el hecho estuvo marcado por la tensión al esperar la llegada de las unidades de emergencia. Tras el choque, se llevó a cabo el cierre total de la vialidad, al tiempo que equipos de rescate trabajaban en la zona para auxiliar a las personas heridas y realizar los protocolos de rescate.