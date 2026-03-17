Sheinbaum destaca contratación de más de 14 mil médicos especialistas este año

Sheinbaum destaca contratación de más de 14 mil médicos especialistas (José Méndez/EFE)

Respecto al tema de la contratación de más de 14 mil médicos especialistas durante este año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que se trata de un acto histórico que además fortalece al sistema de atención del sector salud y en especifico al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar

Durante la mañanera, explicó que este incremento en la plantilla médica es resultado de los trabajos para generar más oportunidades laborales a este sector y al mismo tiempo brindar atención de calidad para los pacientes que acuden a estas unidades medicas.

También impulsa acciones de creación de espacios para formación de especialidades, revirtiendo la tendencia de periodos anteriores.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, detalló que tan solo en esta institución se registró la incorporación de 10 mil 785 especialistas, de los cuales cinco mil 694 son mujeres y cinco mil 91 son hombres.

Los especialistas contratados serán distribuidos de acuerdo a un esquema de reforzamiento de unidades médicas , hospitales regionales, de zona, rurales y unidades médicas familiares.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó la contratación de mil 295 médicos de diversas especialidades y subespecialidades. Asimismo, Alejandro Svarch Pérez, titular de IMSS Bienestar, reportó la integración de mil 956 especialistas a dicho sistema.

Por otro lado, se dio a conocer que con el impulso de las Rutas de la Salud se han distribuido 160 millones de piezas de medicamentos entre 2025 y lo que va de 2026.

Es importante destacar que la disponibilidad de fármacos de atención oncológica en las 56 unidades de IMSS Bienestar se mantiene entre el 91 y 97 por ciento, con un sistema de monitoreo en tiempo real y mecanismos de reporte directo en farmacias.

Finalmente, el subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark García Dobarganes, presentó los avances de la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión.

Señalo que desde el 12 de febrero se han aplicado 13.3 millones de dosis y el objetivo es alcanzar una meta de 25 millones de personas vacunadas en un periodo de 10 semanas.

Esta campaña de vacunación esta dando prioridad a menores de 12 años y adultos de hasta 49 años en entidades seleccionadas.