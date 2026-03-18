Acuerda García Harfuch cooperación bilateral con FBI

Reunión Omar García Harfuch y Kash Patel. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con el director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel.

En representación del Gabinete de Seguridad, García Harfuch anunció que reafirmó que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a la soberanía mexicana y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos.

El titular de la SSPC añadió que derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en México a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia.