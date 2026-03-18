Colocación de implante coclear en el CMN Siglo XXI del IMSS, restituyen audición a menor

IMSS realiza implante coclear a menor Emily de 4 años, recibió un implante coclear en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y ya comenzó a percibir estímulos sonoros (Hugo Balcazar)

Médicos especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund”, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizaron el encendido del implante coclear derecho de Emily de 4 años con pérdida auditiva identificada en la primera infancia.

Lo anterior se logró gracias al programa institucional de implantes cocleares, el cual impulsa la recuperación auditiva mediante cirugía, calibraciones y un proceso continuo de rehabilitación auditivo-verbal.

El doctor Román Alberto Peña Medina, jefe del Servicio de Otorrinolaringología Pediátrica, explicó que Emily tuvo una detección más tardía y factores de riesgo perinatales, por lo que se realizó una valoración integral con audiología, neurología, oftalmología y genética para confirmar la pérdida auditiva profunda bilateral y definir la indicación quirúrgica.

Para ello, un equipo multidisciplinario conformado por Otorrinolaringología Pediátrica, Audiología y diversas áreas de apoyo clínico, realizó el protocolo diagnóstico integral para validar la anatomía del oído interno antes de la cirugía.

Al confirmar la pérdida auditiva profunda bilateral, se determinó que Emily era candidata a implante coclear y el encendido del dispositivo se realizó aproximadamente cuatro semanas después de la operación, paso que antecede las sesiones de calibración y rehabilitación que consolidarán la adquisición de lenguaje y reconocimiento sonoro.

Luego de que los padres de Emily conocieron del programa de implantes cocleares acudieron a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) y fue referida al Hospital General de Zona (HGZ) 2-A “Francisco del Paso y Troncoso”, para ser canalizada a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría SXXI para valoración especializada.

El doctor Román Alberto Peña subrayó que ahora con un proceso terapéutico y de rehabilitación continuo, Emily podrá avanzar progresivamente en el reconocimiento de sonidos, la identificación de palabras y aumentar las probabilidades del desarrollo del lenguaje.

La señora Alondra, madre de Emily relató que la menor nació en el 2021 y fue alrededor de sus 2 años de vida cuando se percataron que no escuchaba. “Empezó a recibir terapia, va a una escuela y de ahí seguimos todo su tratamiento médico para poder llegar al punto de su implante coclear”.

El señor Eduardo padre de la menor reconoció la orientación constante, el acompañamiento durante la hospitalización y la claridad en cada etapa del proceso, ya que les brindaron seguridad y confianza. “El doctor Peña nos llevó de la mano en todo, muy profesional y muy atento con Emily”.

Ambos padres compartieron que la activación del implante simbolizó para ellos un momento profundamente significativo, al observar que Emily reaccionaba a estímulos sonoros, avance que representa una mejora médica y un cambio emocional y social para toda la familia, ya que abre la posibilidad de que su hija avance en el reconocimiento de sonidos y del lenguaje, logre una mejor convivencia con sus compañeros de escuela y fortalezca su vínculo comunicativo con su entorno.

Asimismo, externaron su reconocimiento a todo el personal del hospital, y afirmaron que continuarán con la rehabilitación auditiva-verbal, la cual será su prioridad porque están convencidos de que Emily tendrá un progreso significativo en los próximos meses.