Comando Norte de EU confirma amenazas de cárteles a sus tropas en la frontera con México

Elementos del Ejército de EU desplegados en la frontera con México han recibido amenazas del narco (Archivo/EFE)

Crimen organizado — Al cumplirse 25 de la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo del Ejército Mexicano y que contó con información de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, este miércoles el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de EU, general Gregory Guillot, confirmó este 17 de marzo ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, que tropas estadounidenses desplegadas en la frontera con México han recibido amenazas de cárteles mexicanos por la caída de su líder.

Medios estadounidenses refieren este miércoles que la congresista demócrata, Sara Jacobs, cuestionó al general Gregory Guillot durante una audiencia que tuvo en el Capitolio sobre supuestas amenazas que han recibido elementos del Ejército y que están desplegados en la nueva Área Nacional de Defensa (NDA) en la frontera entre California y México.

La legisladora fue certera y resaltó que “escuchamos que la actividad de los cárteles (mexicanos) en la frontera aumentó tras el asesinato de El Mencho en México, y que los miembros de las Fuerzas Armadas están en la mira: sus teléfonos (celulares) están siendo hackeados y están recibiendo mensajes con amenazas personales”, subrayó Sara Jacobs.

A la interrogante de la legisladora demócrata, el general respondió que está al tanto de estas amenazas y que cualquier riesgo contra sus fuerzas “exige una gran atención para asegurar que la estamos abordando adecuadamente”, aunque no abundo en el tema y tampoco dio detalles.

El jefe del Comando Norte de EU, general Gregory Guillot, confirmó las amenazas a las tropas que vigilan la frontera común con México (AIr Force Magazine)

De acuerdo con la prensa de EU, el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de EU refiere en su testimonio por escrito que el hostigamiento de los cárteles contra el personal militar de Estados Unidos en la frontera sur ya había aumentado el año pasado. “Aunque es probable que estos cárteles busquen evitar el enfrentamiento directo con las fuerzas militares de Estados Unidos, éstos han intensificado su hostigamiento contra el personal de Estados Unidos a lo largo de la frontera sur durante el último año”, expresó.

En la misma línea, el general Guillot advirtió que, a medida que las operaciones militares y policiales estadounidenses incrementen la presión sobre esas organizaciones, sus líderes podrían mostrarse más dispuestos a enfrentarse a las fuerzas de ese país.

La legisladora demócrata espera que se abunde más en el tema de las amenazas a las fuerzas de seguridad estadounidenses, ya que no es un tema que deba dejarse pasar y debe ser atendido con la seriedad que amerita el caso.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, en el contexto de un operativo lanzado por la Secretaría de la Defensa Nacional y donde el líder del CJNG fue abatido tras tras resistirse a ser arrestado.

La Crónica de Hoy 2026