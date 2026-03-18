“Destrozaron mi vida”: ‘Lady Pepitas’ rompe el silencio y revela amenazas tras viralización en CDMX

El video viral de 'Lady Pepitas' Foto: vía redes sociales

En numerosas ocasiones, altercados en la vía pública han terminado por convertirse en videos virales que inundan las redes sociales, y esta vez tocó el turno a Verónica Cecilia Domínguez, agente del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), y bautizada por internautas como ‘Lady Pepitas’.

Este caso se ha vuelto mediático y las investigaciones en su contra están por comenzar. Mientras tanto, ella acaba de dar su declaración a traves de rerdes sociales para externar su postura asegurando que su vida cambió por completo… y no para bien.

¿Por qué se hizo viral el video de ‘Lady Pepitas’?

El caso estalló luego de que circulara en redes un video donde se observa a la mujer confrontando a elementos policiales en calles de la Ciudad de México.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando miles de reacciones, críticas y burlas. Como ha ocurrido en otros casos similares, el apodo de “Lady Pepitas” surgió casi de inmediato, amplificando el alcance del video.

En el video, la mujer implicada se le ve lanzando comentarios discriminatorios contra una oficial de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y aseguró que ella únicamente estaba defendiendo a sus hijos en el Estadio Olímpico.

“No somos iguales, no me hables de tú, yo sí fui a la escuela, a ustedes las quitaron de vender pepitas”, fue la frase que detonó todo el escándalo mediático tras el incidente en las gradas del estadio.

“Destrozaron mi carrera y mi vida”: el lado oscuro de la viralidad

Ante este panorama, la mujer acaba de exponer las consecuencias de su actuar y asevera que ha recibido comentarios de odio y hasta amenzas de muerte en redes sociales y asegura que “destrozaron su carrera y su vida”.

“Destrozaron mi carrera, mi vida, no nada más mi persona; me destrozaron mi familia, y así no son las cosas. Hubo un trasfondo y ese trasfondo nadie lo sabe, hasta este momento [...] Al saber la policía que les iban a hacer una denuncia, se adelantaron para que ellos quedaran como víctimas", declaró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

A pesar de la frase discriminatoria que lanza contra la oficial, Domínguez asegura que ella fue la agraviada: “Creo que ninguna persona reacciona de esa manera si nos tratan con amabilidad [...] esta persona fue demasiado grosera, eso sí no lo ponen”, dijo.

Asimismo, severó que nunca detuvieros a sus hijos, por lo que, argumenta, se trata de un giro en la historia para perjudicarla: “Ella fue la que me empezó a insultar y eso no lo muestra porque no le conviene. Ella se inventa una falsa historia y creo que no es justo; a mí sí me están sobajando y me están insultando.

Asimismo, se ha confirmado que la mujer es agente del Ministerio Público auxiliar de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¿Qué podría pasar con ‘Lady Pepitas’?

La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina abrió una investigación en su contra, por lo que el altercado podría costarle su actual puesto en el organismo.

Asimismo, reveló que padece de depresión, por lo que el suceso detonó una alza en su presión arterial. Aunado a ello, también señaló que su hija fue despedida de su trabajo debido al parentesco con la imputada.

Finalmente, Verónica Cecilia Domínguez reconoció que no fueron correctas las formas en las que se dirigió a la oficial de la Policía Auxiliar y ofreció disculpas.

“Sé que no fueron las formas, pero tampoco de ella hacia mí fueron las formas de haberme tratado porque yo iba como madre solicitando el apoyo de por qué habían agredido a mis hijos. Sí me disculpo porque somos mujeres y ante todo debió haber un respeto entre ambas”, comentó.