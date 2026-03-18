Fundación IMSS realizará el Primer Foro de Medicina General

Primer Foro de Medicina General

La titular de la Coordinación de Investigación en Fundación IMSS, Georgina Chi Lem, informó que se llevará a cabo el Primer Foro de Medicina General, a desarrollarse los días 24 y 25 de marzo en el auditorio dos de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, para actualizar al personal médico con información y conocimiento científico de las enfermedades más frecuentes que son atendidas en el Primer Nivel de atención.

“Es importante que nuestros médicos generales del Seguro Social y de todo el país estén al día en el conocimiento científico y fortalezcan las habilidades para la detección temprana y tratamiento oportuno. El foro brinda la información más reciente que se publicó en el último año”, explicó Chi Lem.

La funcionaria resaltó que entre los temas que se abordarán en el foro está hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trasplante de células madre, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en población pediátrica y adulta; actualidades en sarampión, cáncer de próstata, vacunación, VIH, abordaje integral de la talla baja y educación médica continua, entre otros.

Chi Lem señaló que este primer foro está avalado por el Comité Normativo Nacional de Medicina General, A.C. (CONAMEGE), máxima autoridad que certifica la calidad de los contenidos educativos y profesores que ponen a disposición cursos de actualización, otorgará 11 puntos de recertificación para las y los médicos generales que se registren y acudan.

La coordinadora de investigación comunicó que constarán de 11 sesiones temáticas de 60 minutos, de los cuales 45 minutos serán destinados a la exposición de manera amplia y 15 minutos para comentarios y preguntas; además, se brindarán tres conferencias de 30 minutos y dos mesas redondas con la participación de médicos especialistas y representantes de la sociedad civil.

La inscripción para participar en el 1er Foro de Medicina General se realiza en la página https://fundacionimss.org.mx/fmg2026/

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