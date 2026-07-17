Se suman 435 gasolineras al acuerdo para estabilizar el precio del diésel





El Gobierno de México informó que 8 mil 481 estaciones de servicio, equivalentes a 83 por ciento del sector, se han adherido al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel, luego de que 435 establecimientos se incorporaran a la estrategia.

El acuerdo busca mantener el precio nacional del diésel por debajo de 27 pesos por litro, mientras que en las zonas fronterizas el objetivo es que se mantenga por debajo de 25.39 pesos, debido a la aplicación de una tasa de IVA de 8 por ciento en esas regiones.

Sin embargo, mil 721 estaciones de servicio continúan vendiendo el combustible a precios considerados significativamente superiores a los observados en el mercado. El Gobierno federal llamó a estos establecimientos a sumarse al acuerdo.

La estrategia contempla la aplicación permanente de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como acciones para reducir las comisiones por pagos con tarjetas, vales y otros medios electrónicos, en coordinación con la Asociación de Bancos de México y la Asociación Mexicana de Sociedades Emisoras de Vales.

Pemex amplía apoyo y se refuerzan las medidas de vigilancia

Petróleos Mexicanos (Pemex) participa en el esquema mediante la oferta de combustibles a precios competitivos y la incorporación de más gasolineras a su transporte de última milla, con el objetivo de reducir los costos de traslado desde sus terminales de almacenamiento y despacho.

Además, las autoridades señalaron que se mantiene el reforzamiento de la seguridad en las estaciones de servicio y en las carreteras, así como la optimización de las cadenas logísticas de suministro en el territorio nacional.

El Gobierno federal indicó que continuará con la vigilancia del mercado de combustibles para promover condiciones de competencia y proteger a los consumidores.

La lista de estaciones que no cumplen con el acuerdo puede consultarse en el listado oficial difundido por las autoridades.