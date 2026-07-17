Sismo en Chiapas magnitud 7.4: saldo oficial y reacciones del temblor de hoy Tras el sismo de hoy en Chiapas de 7.4, se han registrado 91 réplicas; conoce el saldo oficial (RRSS)

Durante la mañana de este viernes 17 de julio, un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió Chiapas, llegando a ser percibido en estados como Oaxaca, Tabasco, Veracruz, partes de la CDMX e incluso en Guatemala y El Salvador; conoce el saldo oficial tras el temblor de hoy.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo de hoy ocurrió a las 08:48 horas y tuvo su epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

Tras el sismo en Chiapas de este 17 de julio, hasta las 13:00 horas el SSN ha registrado 91 réplicas, siendo la más grande de magnitud 6.5.

Saldo oficial de Protección Civil por el sismo de hoy en Chiapas

Después del sismo de 7.4 en Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que no se reportaron daños de consideración en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales que, tras comunicarse con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no se habían reportado daños hasta el momento, al tiempo que informó que se activaron protocolos en entidades colindantes.

Del mismo modo, aunque en un principio la Secretaría de Marina había activado una alerta de tsunami, la canceló tras realizar observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacífico mexicano.

#MarinaInforma



Con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas. Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el… — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 17, 2026

Por otra parte, diferentes reportes señalaron que una mujer de origen haitiano resultó herida después de lanzarse desde un edificio en Tapachula, Chiapas, tras sufrir una crisis nerviosa.

Reacciones en redes sociales por el sismo de 7.4 en Chiapas

Tras el fuerte sismo en Chiapas de este 17 de julio, en redes sociales rápidamente comenzaron a circular videos sobre el momento del temblor, en los que se muestra cómo fue este movimiento telúrico.

Usuarios compartieron cómo se vivió el sismo en Tabasco:

Del mismo modo, uno de los videos que se han viralizado es el de unos trabajadores que se encontraban en un edificio en construcción en Guatemala.

‼️🚨Trabajadores percibieron el #sismo de magnitud 7.4 con epicentro en #Chiapas desde lo alto de una construcción



En la grabación difundida en redes sociales se observa el fuerte movimiento de las varillas del edificio en #Quetzaltenango, #Guatemala pic.twitter.com/I4PVGrKa5C — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 17, 2026

Mientras que otro usuario grabó cómo se vivió el sismo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México y otros estados?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó en sus redes sociales que el sismo de esta mañana en Chiapas no ameritó que se activara la alerta sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.