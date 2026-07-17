Pedirán senadores morenistas investigar si Ruffo Appel financió a Somos Mx y campañas del PAN

Buscan senadores de Morena que se investigue a Ernesto Ruffo Appel sobre financiamiento a partidos (La Crónica de Hoy)

Senadores de Morena presentarán un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional Electoral (INE) una investigación exhaustiva sobre el posible financiamiento de los partidos políticos “Somos México” y Acción Nacional, así como de agrupaciones como la Marea Rosa, por parte del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, detenido por su presunta responsabilidad en una red de huachicol fiscal.

El senador morenista Antonino Morales Toledo, destacó la urgencia de esclarecer si recursos de procedencia ilícita fueron utilizados en la formación de “Somos México” y en campañas políticas del PAN para cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República, gubernaturas y el Congreso de la Unión.

“La detención de Ruffo Appel desenmascara a la oposición y muestra la magnitud de su corrupción e hipocresía. No puede ser que quienes se dicen defensores de la legalidad estén vinculados con una de las redes de contrabando de combustible más grandes detectadas por las autoridades”, señaló

Morales Toledo aseveró que no hay espacio para la impunidad ni para negociar la justicia y rechazó persecución política contra Ruffo Appel por parte de la Cuarta Transformación.

“Rechazamos categóricamente los señalamientos de persecución política que lanza la oposición. Siguen sin acostumbrarse al cumplimiento de la ley y a la aplicación firme de la justicia. Aquí no hay selectividad: la ley es pareja para todos”, subrayó.

El senador recordó que el cinismo de la oposición no tiene límites y recordó que loss primeros en salir a denostar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por esta detención fueron el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, actualmente prófugo de la justicia mexicana.

Finalmente, el senador Morales Toledo hizo un llamado al pueblo de México para no caer en la campaña de mentiras y descalificaciones contra la presidenta Sheinbaum.