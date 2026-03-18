IMSS Ley 73: cómo aumentar hasta 25% tu pensión a partir de abril de 2026

Las personas pensionadas bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS tienen la posibilidad de elevar el monto de su pensión hasta en un 25%, gracias a beneficios adicionales que se otorgan según sus cargas familiares.

¿De qué forma se puede aumentar la pensión?

Este incremento no aplica de manera automática para todos, ya que depende de si el pensionado tiene familiares que dependan económicamente de él. A través de las llamadas asignaciones familiares, se puede sumar un porcentaje extra al pago mensual.

Los incrementos funcionan de la siguiente manera:

Cónyuge o concubina: aumento de hasta 15%

aumento de hasta 15% Hijos menores o con discapacidad: 10% por cada uno

10% por cada uno Padres dependientes: también pueden generar un ajuste adicional

Al combinar estos factores, el monto total puede crecer considerablemente, alcanzando alrededor de un 25% o incluso más en algunos casos.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Este esquema está dirigido a quienes:

Cotizaron antes del 1 de julio de 1997

Están pensionados o próximos a retirarse

Tienen familiares que dependen económicamente de ellos

Cabe destacar que la pensión bajo este régimen se calcula tomando en cuenta el promedio salarial de las últimas semanas cotizadas, así como el total de semanas acumuladas.

¿Por qué es importante en 2026?

Con los ajustes que se realizan en las pensiones durante 2026, estos apoyos cobran mayor relevancia, ya que pueden impactar directamente en el ingreso final de los jubilados.

En este contexto, las asignaciones familiares se consolidan como una opción efectiva para mejorar la pensión sin necesidad de realizar trámites complejos.