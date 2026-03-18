Mario Delgado anuncia la dispersión de 159 mdp para pago de Beca Gertrudis Bocanegra

Secretario Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado anunció la dispersión de 159 mdp para el pago del bimestre enero-febrero de la Beca Gertrudis Bocanegra

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo enfatizó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, inició la dispersión de recursos para el pago de 1,900 pesos del bimestre enero-febrero, de la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte para 41,887 estudiantes universitarios michoacanos registrados.

Recordó el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se destinará una inversión social de 159 millones 100 mil pesos, y aclaró que el pago del bimestre marzo-abril se realizará en abril próximo.

Delgado Carrillo subrayó que por instrucción presidencial, las y los jóvenes michoacanos que no pudieron registrarse en la convocatoria anterior para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra, contarán con un nuevo periodo de registro para acceder a este beneficio.

Al respecto, resaltó que para el año en curso, la Beca Gertrudis Bocanegra contempla una inversión social de 418 millones 722 mil pesos, a fin de que ningún joven de Michoacán abandone sus estudios universitarios por falta de recursos económicos.

El nuevo proceso de registro será del 23 al 27 de marzo y podrán registrarse en la página: www.becagertrudisbocanegra.gob.mx

El secretario de Educación recordó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se abrirán 30 mil espacios nuevos en preparatoria gracias a la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos, más 20 ampliaciones y la creación de 60 Ciberbachilleratos modulares en zonas urbanas e indígenas que son un modelo nuevo que ofrecerá a las y los jóvenes mejores aprendizajes, cultura y deportes. Además de que se crearán 50 mil espacios nuevos para Educación Superior.