¿Quién es Edwin Gabriel Rangel Luna? la tercera víctima del accidente donde murieron los hijos del CEO de BBVA (@RupiReportero)

Tras el accidente ocurrido el pasado 13 de marzo en la carretera Toluca - Valle de Bravo, que dejó como saldo a tres personas muertas, se realizó la identificación de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, director de BBVA México, y Rafael Espeleta Cuéllar, hijo de un directivo de Prime Communications México —principal socio comercial de AT&T México—.

La Fiscalía General del Estado de México anunció la identificación de Edwin Gabriel Rangel Luna, la tercera víctima mortal de la colisión automovilística.

Por su parte, el Colegio Northridge School México ha difundido un comunicado acreditando a Diego Osuna y Rafael Espeleta como alumnos de la institución; sin embargo, no se expresó respecto a Edwin Gabriel Rangel Luna.





¿Quién es Edwin Gabriel Rangel Luna, la tercera víctima del accidente donde murieron los hijos del CEO de BBVA?

De acuerdo con Infobae, voceros de la Fiscalía del Estado han identificado a Edwin Gabriel Rangel Luna como chofer de Diego Osuna y Rafael Espeleta; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Rangel Luna manejaba la camioneta Chevrolet Suburban que se impactó con un vehículo de transporte federal y que ocasionó la muerte de los tres pasajeros.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Edwin Gabriel Rangel Luna podría ser el guardaespaldas de los Espeleta Cuéllar y Osuna Miranda, y se encontraba en ese momento realizando servicio; sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada por la FGJEM.





Joven que conducía unidad federal permanece hospitalizado y se encuentra bajo investigación

Alex “N”, de 19 años de edad, quien se encontraba en la camioneta federal que formó parte del accidente automovilístico del pasado 13 de marzo, permanece hospitalizado en un centro especializado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México, se espera a que Alex “N” mejore su condición de salud para que pueda rendir declaración sobre el siniestro.

Hasta el momento, se presume que el joven conductor de la camioneta federal era originario del municipio de Villa de Allende.