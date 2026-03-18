Realiza ISSSTE  primera jornada de cataratas en nueva sala ambulatoria

ISSSTE jornadas quirúrgicas En el Hospital General “José María Morelos y Pavón” del ISSSTE en la ciudad de México se realizó la primera jornada quirúrgica de cataratas a derechohabientes de entre 55 y 85 años, en la sala de cirugía ambulatoria

El Hospital General “Gral. José María Morelos y Pavón” del ISSSTE, en la Ciudad de México, realizó la primera Jornada Quirúrgica de cataratas en la sala de cirugía ambulatoria recientemente acondicionada.

Lo anterior fue posible, como parte de las acciones emprendidas por el director general del instituto Martí Batres Guadarrama para ampliar la capacidad quirúrgica del organismo, con lo que se llevó a cabo la habilitación de la sala de cirugía ambulatoria con la asignación de camas de hospitalización para fortalecer la capacidad de atención del hospital

Así, en los primeros días del mes en curso se operaron a 16 personas adultas y adultas mayores, -ocho mujeres y ocho hombres-, con edades de entre 55 y 85 años, a quienes se les colocó una lente intraocular, procedimiento que permite mejorar significativamente la visión.

El director del nosocomio, Javier García Zarco, destacó el importante impacto de estas jornadas quirúrgicas de cataratas en beneficio de las y los derechohabientes, quienes mejorarán su calidad de vida.

En relación al área donde se realizaron los procedimientos, enfatizó la habilitación de la sala de cirugía ambulatoria gracias al apoyo del director general del instituto, quien facilitó la asignación de camas de hospitalización para fortalecer la capacidad de atención.

El directivo recordó que la colocación de lentes intraoculares es gratuita para la derechohabiencia, los cuales tienen un valor en el mercado entre 7 mil y 10 mil pesos cada uno, lo que representa un beneficio para la salud y economía de la derechohabiencia, particularmente para personas pensionadas o jubiladas.

Por su parte, Pablo Flores Estrada y Juan Carlos Hernández, dos de los pacientes intervenidos, expresaron su agradecimiento al personal médico y de enfermería del hospital por la atención recibida, ya que su visión se encontraba considerablemente deteriorada antes de la cirugía.

García Zarco adelantó que se prevén nuevas jornadas quirúrgicas de cataratas, rodilla y urología en los próximos meses para fortalecer la atención médica y ampliar el acceso a procedimientos especializados para la derechohabiencia.