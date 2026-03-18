Relación México-EU, eje central de la economía de América del Norte, dice Pedro Haces a congresistas demócratas y republicanos

CDMX — Ante reunión con congresistas demócratas y republicanos en Washington, DC., el diputado y coordinador de Vinculación Política de la bancada morenista, Pedro Haces Barba, comentó que la relación México-EU es eje central de la economía de América del Norte, una relación que supera los 800 mil millones de dólares anuales.

Haces Barba, impulsor de dar seguimiento a la revisión del T-MEC, sostuvo encuentros en el Capitolio de Estados Unidos con congresistas de ambos partidos de ese país, con quienes abordó el futuro del acuerdo comercial, así como temas de migración y seguridad.

“La relación México-Estados Unidos es eje central de la economía de América del Norte, con impactos directos en millones de trabajadores, tanto en México como en la comunidad migrante en Estados Unidos. Y el T-MEC no se puede acabar”, advirtió.

El legislador mexicano señaló que hoy se vive un momento decisivo para la relación comercial de América del Norte. El líder sindical fijó también una postura sobre el acuerdo comercial que articula la economía regional, en un contexto en el que el intercambio entre México y Estados Unidos supera los 800 mil millones de dólares anuales y sostiene millones de empleos en ambos países.

“El comercio entre México y Estados Unidos, nuestro sociocomercial número uno, no puede acabarse”, reiteró.

El morenista indicó quela revisión del T-MEC en los próximos meses será determinante para mantener la estabilidad económica de la región y evitar afectaciones en las cadenas productivas.

“Hay que confirmar el T-MEC ahora en junio”, y en este contexto, Pedro Haces Barba destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conducción de la relación bilateral, así como la confianza en la experiencia y capacidad del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien encabeza los esfuerzos de diálogo y negociación del T-MEC.

Durante su agenda en Washington, también subrayó la importancia del diálogo directo con legisladores de ambos partidos en Estados Unidos como vía para construir acuerdos en temas estratégicos. “Eso es la democracia”, destacó.

Para el diputado federal, la cooperación entre países es fundamental para enfrentar retos compartidos como la migración, la seguridad y la competitividad económica.

Desde su doble responsabilidad como legislador y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), impulsa una visión que vincula comercio, empleo y estabilidad económica como base del desarrollo regional.

A 25 años de la Carta Democrática Interamericana

En el marco de su agenda de trabajo en Washington, el diputado federal y líder sindical participó el pasado martes en reuniones y espacios de diálogo vinculados con la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco en que se conmemoran los 25 años de la Carta Democrática Interamericana y se reabre el debate sobre el futuro de la democracia en la región.

Haces Barba destacó la vigencia de este instrumento como base para fortalecer las instituciones y la vida democrática en el continente.

“La democracia no es un punto de llegada, sino una tarea permanente que exige instituciones sólidas, ciudadanía activa y cooperación regional efectiva”, aseveró.

Indicó que su participación en la OEA se da en un contexto en el que los países de América enfrentan nuevos desafíos en materia de gobernanza, desigualdad, migración y fortalecimiento institucional, temas centrales en los encuentros que se desarrollan en la capital estadounidense.

Pedro Haces comentó que es momento de consolidar un modelo de desarrollo que combine estabilidad institucional, crecimiento económico y bienestar social, como base para el futuro de la región.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre países es fundamental para enfrentar retos comunes como la transformación del empleo, la movilidad laboral y la competitividad económica.

“Tan sólo en el proceso electoral más reciente, más de 98 millones de mexicanas y mexicanos fueron convocados a participar, en una de las jornadas democráticas más grandes del mundo”, destacó.

El diputado señaló que, durante su estancia en Washington, sostiene encuentros con actores políticos y representantes internacionales, abordando temas relacionados con democracia, cooperación regional y futuro del trabajo, porque México es un actor activo en el diálogo del continente.