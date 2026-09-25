Sheinbaum expresa interés en reunirse con Xi Jinping durante viaje a China Sheinbaum Líderes G20-5

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su interés en reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, durante el viaje que realizará en noviembre a ese país para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de sostener un encuentro bilateral con el presidente chino. Sheinbaum respondió que sí existe interés de su gobierno en realizar esta reunión, aunque aclaró que la agenda de encuentros con otros mandatarios todavía no está definida“Sí, sí sería de nuestro interés”, señaló la presidenta, quien agregó que los detalles de las reuniones bilaterales se darán a conocer posteriormente, una vez que la agenda quede establecida. Sheinbaum confirmó esta semana que viajará a Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre para participar en la reunión de líderes de APEC. La visita será también su primer viaje al continente asiático desde que asumió la Presidencia de México en octubre de 2024.

La presidenta explicó que su participación en la cumbre está relacionada con que México será el país anfitrión de la reunión de APEC en 2028. Por esta razón, México recibirá en China la responsabilidad de organizar la próxima edición del encuentro “Voy a ir a China en noviembre porque ahí vamos a recibir la estafeta para realizar la APEC en el 2028”, explicó anteriormente la mandataria.

El posible encuentro entre Sheinbaum y Xi Jinping se produciría en un momento en el que México busca mantener sus relaciones comerciales con diferentes países y, al mismo tiempo, enfrenta negociaciones con Estados Unidos relacionadas con aranceles y comercio.

La relación entre México y China también ha tenido acercamientos recientes. El pasado 7 de septiembre, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, se reunió en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Durante ese encuentro, el funcionario chino transmitió saludos de Xi Jinping a Sheinbaum y destacó los intereses comunes entre ambos países. Por su parte, Velasco transmitió los saludos de la presidenta mexicana al mandatario chino.

Sheinbaum señaló que existen buenas relaciones entre México y China y recordó que el canciller mexicano realizó recientemente una visita a ese país para abordar asuntos relacionados con la relación bilateral y temas comerciales. La posible reunión con Xi Jinping también se daría en el contexto de las diferencias comerciales que existen entre China y Estados Unidos. La presidenta mexicana ha señalado que México apuesta por la cooperación y por evitar que las diferencias económicas entre las principales potencias se conviertan en una confrontación.

Además de China, la agenda internacional de Sheinbaum contempla otros encuentros durante los próximos meses. La presidenta ha señalado que su gobierno mantiene una política de participación selectiva en reuniones internacionales. La asistencia a APEC permitirá a México participar en uno de los principales espacios de diálogo económico de la región Asia-Pacífico, integrado por 21 economías.

Hasta ahora, Sheinbaum no ha confirmado una fecha ni los temas específicos de una eventual reunión con Xi Jinping. La presidenta indicó que será posteriormente cuando se dé a conocer la agenda definitiva de encuentros bilaterales que tendrá durante su visita a China. El viaje representará así una nueva etapa en la agenda internacional de la presidenta y permitirá a México participar en las discusiones sobre comercio, inversión y cooperación económica dentro del foro APEC.