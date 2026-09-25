Gobierno federal impulsa acciones de paz y atención a jóvenes en Tabasco

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó sobre las acciones que se realizan en Tabasco como parte del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con actividades enfocadas principalmente en la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos y el apoyo a las juventudes.

Durante la presentación de resultados, autoridades federales destacaron que las acciones se llevan a cabo en coordinación con el gobierno estatal encabezado por Javier May Rodríguez. Para atender los temas relacionados con seguridad, en Tabasco funciona una Mesa de Paz Estatal, además de cinco mesas regionales que sesionan diariamente. Como parte de estas actividades, se han realizado 277 Jornadas por la Paz en distintos municipios de la entidad. Estas jornadas buscan promover actividades deportivas, culturales y artísticas para fortalecer la convivencia entre las comunidades.

Uno de los puntos donde se ha concentrado este trabajo es el municipio de Centro, donde se desarrolla el denominado “Territorio de Paz”. En estos espacios, las autoridades realizan visitas a hogares, ferias de paz y acercan diferentes servicios y trámites a la población. A principios de septiembre también se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, así como de los 17 consejos municipales de la entidad. Estas acciones buscan fortalecer la participación de las comunidades en temas relacionados con la prevención y la convivencia.

Otra de las estrategias implementadas es el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que se realiza con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia. De acuerdo con las autoridades, desde el 1 de octubre de 2024 hasta septiembre de 2026, habitantes de Tabasco han entregado de manera anónima y voluntaria 447 armas de fuego en 10 municipios, a cambio de un incentivo económico. En materia de educación y juventud, se informó que en Tabasco se construyen ocho nuevos bachilleratos, tres telebachilleratos y se amplía un Centro de Bachillerato Tecnológico. Estas obras forman parte de las acciones dirigidas a generar mayores oportunidades para los jóvenes.

También se construye el Centro Comunitario México Imparable, que contará con una cancha de futbol 7, gimnasio de box, espacios para practicar basquetbol, voleibol y ajedrez. El lugar también tendrá servicios relacionados con la salud mental para jóvenes. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, impulsa diferentes actividades deportivas. A través del programa Ponte Pila, más de 33 mil personas han participado en actividades físicas.

Entre las acciones también se encuentran las clases nacionales de defensa personal, Mujeres Imparables de béisbol y softbol, Diamantes de Paz y Puños de Transformación, relacionadas con el boxeo. Las autoridades invitaron a la población a participar en la clase nacional de baloncesto “Ponte Pila, Bota y Encesta”, programada para el 27 de septiembre, así como en la Carrera Nacional por la Paz, que se realizará el próximo 22 de noviembre.

Además, el programa Jóvenes Unen al Barrio busca fortalecer la participación de los jóvenes dentro de sus comunidades. A través de Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 2 mil 900 jóvenes han recibido beneficios. Como parte de las jornadas nacionales del Gobierno de México y del Instituto Mexicano de la Juventud, también se realizaron más de 6 mil 300 actividades, entre ellas tequios, torneos de futbol, elaboración de murales y mosaicos, además de círculos de lectura. En estas actividades participaron más de 176 mil jóvenes.

Finalmente, se destacó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, dentro del cual se realizó el Festival Ceiba en Villahermosa. Las autoridades señalaron que atender las causas de la violencia requiere trabajar directamente en las comunidades y ofrecer alternativas para las nuevas generaciones mediante educación, deporte, cultura y espacios de convivencia.