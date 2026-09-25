El lunes se presentará el nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum (Presidencia de México)

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se presentará el próximo lunes un nuevo informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa, a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y del fiscal especial para el caso, quienes darán a conocer de manera conjunta los avances de las indagatorias.

Durante una declaración, se explicó que el informe fue programado para el lunes debido a que este viernes se concentraron diversas actividades y este sábado se realizará la marcha con motivo del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La mandataria señaló que será hasta el martes cuando se puedan ofrecer mayores detalles sobre el contenido del informe presentado el lunes.

Nuevas líneas de investigación

Sobre los avances del caso, explicó que desde el inicio de su administración se decidió ampliar las líneas de investigación que se habían seguido previamente, con especial atención al análisis del uso de teléfonos durante la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes, así como a otros elementos que, de acuerdo con las autoridades, no habían sido investigados suficientemente.

El informe incluirá información sobre las reuniones y atención brindada a los familiares de los estudiantes, las búsquedas realizadas, las nuevas detenciones y los motivos que sustentaron dichas acciones.

También se detallarán las nuevas líneas de investigación y los elementos científicos en los que se sustentan.

Las Presidenta indicó que las madres y padres de los estudiantes ya han sido informados sobre estos avances. Asimismo, declaró que se mantendrán las reuniones con los familiares para continuar proporcionando información sobre el desarrollo de las investigaciones.

Llamado a una manifestación pacífica

Ante la marcha prevista por el aniversario del caso Ayotzinapa, Sheinbaum señaló que no busca calificar las manifestaciones que se realizan en el país, pero reiteró el llamado para que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.