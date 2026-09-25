Tabasco registra reducción de 54% en homicidios dolosos desde el máximo de noviembre de 2024

Marcela Figueroa

La incidencia de homicidios dolosos en Tabasco disminuyó 54% entre noviembre de 2024, cuando se alcanzó el punto más alto del delito en la entidad, y agosto de 2026, informó Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la presentación del reporte de incidencia delictiva estatal.

De acuerdo con la funcionaria, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 en agosto de 2026, lo que atribuyó al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y a la coordinación entre el Gobierno federal y la administración estatal.

Durante la presentación del informe, con cifras correspondientes al último mes completo, Figueroa expuso también la evolución de los delitos de alto impacto en Tabasco.

Disminuyen delitos de alto impacto

Al comparar los registros de 2024 con los de 2026, señaló que el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 12.6 a 10.3, lo que representa una reducción de 18%.

La funcionaria indicó que la tendencia descendente de estos delitos comenzó desde 2018 y se ha mantenido durante la actual administración.

En cuanto al robo de vehículo con violencia, detalló que entre noviembre de 2024 y agosto de 2026 se registró una disminución de 51%. El promedio diario pasó de 8.3 a 4.1 casos durante el periodo de comparación.

Secuestro y feminicidio, entre los delitos con mayor reducción

Figueroa presentó además la variación de los delitos de alto impacto durante el periodo de enero a agosto de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025.

Entre los principales descensos destacó el secuestro, con una reducción de 75%, seguido del feminicidio, que disminuyó 50%.

Asimismo, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego registraron una reducción de 14.1%, mientras que el robo a transeúnte con violencia disminuyó 6.2%.

La funcionaria concluyó la presentación del informe de incidencia delictiva correspondiente a Tabasco, con corte a agosto de 2026.