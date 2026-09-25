Huracán Odalys: ¿Por qué no hay que perderlo de vista también y cuál es el efecto Fujiwhara que podría tener con Polo?

Huracán Polo Una persona observa el oleaje provocado por el paso del huracán 'Polo' este miércoles, en el balneario de Acapulco en Guerrero (México). EFE/David Guzmán (David Guzmán/EFE)

El Huracán Odalys continúa desplazándose sobre el Ccéano Pacífico, lejos de las costas mexicanas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantienen vigilancia sobre su evolución. Aunque el sistema se ha fortalecido durante las últimas horas, por el momento no hay alertas ni avisos costeros vigentes por Odalys en México.

El pronóstico las autoridades de Protección Civil indican que Odalys continuará moviéndose hacia el este-noreste en el corto plazo, para después girar gradualmente hacia el noreste y posteriormente hacia el norte. También se espera que pierda fuerza durante el fin de semana, debido a condiciones menos favorables para mantener su intensidad.

#Odalys se mantiene como #Huracán categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a mil 540 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Presenta #Rachas de 260 km/h. No afecta a #México.



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¿Huracán Odalys afectará directamente a México?

Con la información disponible hasta este viernes 25 de septiembre, Odalys no representa un impacto directo previsto para las costas mexicanas. El NHC no mantiene vigilancias ni avisos costeros asociados con este huracán y, en su último boletín, no identificó peligros para tierra.

Esto no significa que el sistema pueda ignorarse por completo. Su evolución es vigilada porque su trayectoria podría verse modificada durante los próximos días. El propio NHC señala que existe mayor incertidumbre en el pronóstico conforme avance el tiempo, particularmente porque Odalys podría debilitarse y quedar más expuesto a los vientos que predominan en niveles bajos de la atmósfera.

¿Odalys y Polo pueden generar el efecto Fujiwhara?

Uno de los aspectos que se vigilan en la evolución de Odalys es su posible interacción con Polo. El NHC señala que, conforme Odalys avance y se debilite, podría interactuar con la circulación exterior de Polo, situación que introduce incertidumbre en el pronóstico de su trayectoria.

Esta posible interacción está relacionada con el llamado efecto Fujiwhara, un fenómeno que ocurre cuando dos ciclones tropicales se acercan lo suficiente como para que sus movimientos comiencen a influirse mutuamente. De manera sencilla, puede imaginarse como si dos remolinos se aproximaran: en determinadas condiciones, empiezan a girar alrededor de una zona común.

El fenómeno no significa automáticamente que los dos huracanes se conviertan en uno más poderoso. Dependiendo de la distancia entre ellos y de la diferencia en su fuerza, pueden comenzar a girar uno alrededor del otro, modificar sus trayectorias o, si uno es considerablemente más fuerte, el sistema más débil puede terminar siendo absorbido por el dominante.

En el caso de Odalys y Polo, por ahora no puede afirmarse que vaya a ocurrir un efecto Fujiwhara. Lo que sí está contemplado por el NHC es que Odalys pueda interactuar con la circulación exterior de Polo, lo que podría complicar la trayectoria prevista del huracán. Por ello, la evolución de ambos sistemas continuará siendo importante durante los próximos días.