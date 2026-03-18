Reta PAN a Sheinbaum, incluir a gobernadores en revocación de mandato

El dirigente nacional del PAN fija postura en el Senado sobre el Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum

La oposición a través del PAN aseguró no temer a que la presidenta Sheinbaum esté en la boleta del 2027 pero pidió incluir a gobernadores en esta revocación de mandato.

“ ¿Quieren poner a la presidenta en la boleta? ¡ adelante! , van a verse los números de medio país, no panista, medio país dejando claro que esta dizque transformación no ha sido más que un mal gobierno, quieren sentirlo”, retó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Sin embargo—agregó--vamos a proponer también que si se puede revocar para la presidencia de la República se incluyan a los gobernadores

“¿Cómo le caería eso a Morena?, ¿cómo le caería a uno que otro gobernador que se ha hecho famoso aquí en este país?”, desafió

Romero, aseguró que su partido no sólo votará en contra, sino que no teme que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta en 2027 a través de la figura de revocación de mandato.

“Acción Nacional ni se asusta, ni se angustia, ni se va a quejar al respecto, al contrario, insistimos, están desde el gobierno federal haciendo quizá el peor cálculo que hayan hecho antes”, afirmó

Consideró que la eventual participación de la mandataria en ese ejercicio podría convertirse en una medición real del respaldo ciudadano a su gobierno.

El PAN colocó como eje de su posicionamiento un desafío político abierto: si el oficialismo busca utilizar la revocación de mandato como plataforma, la oposición está dispuesta a confrontarlo en las urnas.

El líder panista reiteró que la reforma desvirtúa el espíritu de la revocación de mandato al convertirla, según su visión, en una herramienta de autopromoción desde el poder.

Criticó que la iniciativa permita a la titular del Ejecutivo hacer campaña para ese ejercicio, mientras —acusó— se limitaría la participación de la oposición.

“¿Qué tipo de democracia es aquella donde sólo puede hablar una voz?”, cuestionó.

Acompañado por el senador Ricardo Anaya, el dirigente panista insistió en que la reforma evade el problema central de la democracia mexicana: la presunta intervención del crimen organizado en elecciones.

Anaya planteó que cualquier partido que reciba recursos ilícitos debería perder el registro, al tiempo que acusó que el oficialismo se niega a incluir ese tema en la reforma.

Romero dejó claro que su partido rechazará el “Plan B”, aunque presentará propuestas alternas, como sanciones a partidos vinculados con el crimen organizado, cambios en el mecanismo de sustitución presidencial y la inclusión de la revocación de mandato para gobernadores.