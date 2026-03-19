Apagón masivo CFE 20 de marzo 2026: colonias, municipios y horarios de cortes de luz confirmados (Imagen generada con IA)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre los cortes de luz programados para este viernes 20 de marzo de 2026 en distintas zonas del país, como parte de trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica y afectaciones derivadas de condiciones climáticas.

De acuerdo con la CFE, estas interrupciones en el suministro eléctrico pueden extenderse por varias horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones en hogares, centros de trabajo y actividades diarias para evitar contratiempos.

Zonas afectadas por apagón en México hoy

Para este 20 de marzo, uno de los puntos confirmados con cortes de energía es el estado de Quintana Roo, donde se llevarán a cabo interrupciones programadas en el municipio de Cancún.

El apagón está previsto en un horario de 05:00 a 13:00 horas, afectando distintas áreas de la ciudad. Las autoridades detallaron que estos trabajos forman parte de acciones para mejorar el servicio eléctrico en la región.

Colonias con cortes de luz en Cancún

Entre las zonas específicas de Cancún que se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio eléctrico se encuentran la Región 215, la carretera Cancún-Aeropuerto, así como la Zona Turística 1, 2 y 3A.

La CFE indicó que estos cortes responden a labores programadas, por lo que la duración estimada podría variar dependiendo del avance de los trabajos en la infraestructura eléctrica.

Qué hacer ante un corte de luz no programado

En caso de registrarse un apagón no previsto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomienda reportar la falla a través de la línea telefónica 071 o mediante la aplicación móvil CFE Contigo.

La dependencia señaló que, en zonas urbanas, la reconexión del servicio suele realizarse el mismo día, mientras que en áreas rurales el restablecimiento no debería exceder los tres días hábiles.