Autoriza Senado permiso a 60 marinos para capacitarse en Estados Unidos

Elementos Secretaría de Marina (Cortesía Secretaría de Marina)

En la coyuntura de “cooperación” en el combate a la inseguridad, el pleno del Senado autorizó una nueva solicitud de la presidenta Claudia Sheeinbaum para que un grupo de 60 marinos mexicanos participen en entrenamiento para operaciones especiales en Mississippi, Estados Unidos.

Por unanimidad con 69 votos, los senadores aprobaron la solicitud de permiso para que 60 elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, realicen actividades fuera de los límites del país.

Sin discusión, se avaló que los marinos mexicanos se trasladarán con equipo táctico y armamento orgánico, pero sin municiones, a bordo de una aeronave de esa Institución que proponga la Sección Tercera (Operaciones) de la Jefatura de Operaciones Navales.

La aeronave que los trasladará a Estados Unidos, despegará el 1 de abril de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México y retornaría a territorio nacional, en el citado aeropuerto, el 30 de mayo de 2026.

Los marinos participaran en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de 2026, en el Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, Estados Unidos de América.

El Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, permite entrenamiento de maniobras a nivel de batallón para infantería, ejercicios de pelotón de infantería mecanizada con fuego real, tiro de artillería de campaña y una amplia gama de actividades de apoyo.

La autorización forma parte de los procedimientos que establece el Senado para permitir la salida de tropas nacionales al extranjero con fines de capacitación y cooperación internacional.