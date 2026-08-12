Otro conflicto en la UNAM: ¿por qué se fue a paro la FCPyS a días de comenzar el ciclo escolar?

UNAM Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entra en paro de trabajadores. (cefcpys_unam)

La Facultad de Ciencia Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha declarado suspensión de actividades. Trabajadores argumentan falta de pagos y otras malas prácticas laborales.

¿Qué está pasando en la FCPyS de la UNAM?

En medio de la polémica que desató el examen virtual de la UNAM, el cual resultará en una aplicación de una prueba de control este miércoles 12 de agosto, la máxima casa de estudios se ve envuelta en otro escándalo dentro de una de sus facultades de mayor estudiantado.

La noche del viernes 7 de agosto, la Asamblea General de Trabajadores de la FCPyS tomó las instalaciones de la facultad. Acusan a la administración de no cumplir con el pago de salarios acumulados y jornadas extraordinarias. También indican negativa por parte de la institución a cubrir plazas vacantes y el incumplimiento de diversas prestaciones laborales. Señalan como principal responsable al director de la facultad Alejandro Chanona.

“Exigimos al Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la atención inmediata a estas demandas, para garantizar la pronta reanudación de las actividades académicas” sentencia el comunicado compartido en redes sociales.

A cinco días de la fecha de inicio de clases para estudiantes de reingreso y poco más de dos semanas para los de nuevo ingreso, queda por ver cómo dialoga la institución las demandas de los trabajadores de la FCPyS para que los estudiantes puedan reanudar sus estudios.