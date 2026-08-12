Vinculan a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre

Detenido Ángel Aguirre. (FGR)

Un juez vinculó a proceso al ex gobernador de Guerrero, Ángel “N”, por el delito de desaparición forzada.

De acuerdo con las indagatorias, el exfuncionario ocultó información de alta relevancia relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

En continuación de la audiencia inicial, que duró casi 14 horas, el juzgador escuchó los argumentos aportados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba necesarios que establecieron la probable participación de Ángel “N” en el ocultamiento de los videos que pudieron haber registrado los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Entre los datos de prueba que aportó la FGR se acredita que la instrucción para realizar dicho ocultamiento, fue girada de manera directa, dolosa y deliberadamente, por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de primer nivel.

La defensa de Ángel “N” intentó desacreditar los señalamientos por la posible participación del imputado en los hechos, sin embargo, la autoridad judicial consideró que los argumentos presentados no eran objetivos y no podían comprobar que el exgobernador no se encontraba en el estado de Guerrero como se señaló para buscar desligarlo de lo acontecido.

El juez de control advirtió que los datos de prueba eran suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.

Posteriormente, el juzgador confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO Número 1, “Altiplano”, y concedió cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.