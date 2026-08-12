Congreso Vacunología 2026 Resurgimiento del sarampión evidencia el costo de disminuir coberturas de vacunación. Congreso Vacunología 2026enfatizará la importancia de ampliar coberturas y completar esquemas de inmunización para evitar el resurgimiento de enfermedades

Ante el resurgimiento del sarampión, -con más de 19 mil casos confirmados en nuestro país-, México enfrenta una realidad en materia de salud que obliga a actuar con decisión, después de haber eliminado la transmisión endémica del virus del sarampión y su resurgimiento.

Lo anterior ha demostrado que los logros alcanzados en vacunación pueden perderse cuando disminuyen las coberturas, se debilitan los programas de inmunización y se posterga la prevención, y esto nos pone en riesgo del resurgimiento de otras enfermedades prevenibles.

Al respecto, el doctor Benjamín Madrigal Alonso, presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), advirtió que “la eliminación de enfermedades no ocurre por casualidad. Es el resultado de decisiones sostenidas, programas de vacunación sólidos y profesionales de la salud comprometidos.

“Hoy -añadió-, tenemos la oportunidad de recuperar el terreno perdido y construir una nueva etapa para la salud pública de México. Vacunología 2026 será el espacio donde esa conversación se convierta en acciones concretas.”

Por ello anunció el “Congreso Vacunología 2026: Eliminación de Enfermedades”, el cual se realizará del 13 al 15 de agosto próximos, encuentro que reunirá a más de 2,000 trabajadores de la salud de todo el país, para analizar la evidencia científica más reciente, compartir experiencias y construir propuestas que fortalezcan el futuro de la vacunación en México.

El doctor Benjamín Madrigal resaltó que el encuentro nacional representa un llamado a la acción, a fortalecer e incrementar la vacunación y fomentar que los esquemas de inmunización estén completos en todas las personas.

El objetivo, agregó, es alinear a la comunidad científica mexicana con la Iniciativa para la Eliminación de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una estrategia regional que busca acelerar la eliminación de más de 30 enfermedades transmisibles y condiciones relacionadas, mediante intervenciones integradas, sistemas de salud fortalecidos y programas de inmunización sostenibles.

Asimismo, a nombre de la Asociación Mexicana de Vacunología convocó a médicos, enfermeras, epidemiólogos, pediatras, infectólogos, internistas, geriatras, ginecoobstetras, médicos familiares, personal de vacunación, profesionales de salud pública, investigadores, estudiantes y demás trabajadores de la salud a formar parte de este encuentro académico y científico, convencida de que la eliminación de enfermedades sólo será posible mediante la participación coordinada de todos los sectores del sistema de salud.

Coberturas de vacunación elevadas y vigilancia epidemiológica

La elección del tema “Eliminación de Enfermedades” responde a una realidad epidemiológica preocupante de México, ya que el incremento de enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, demuestra que la eliminación no constituye un logro permanente, sino un compromiso que debe sostenerse mediante coberturas elevadas, vigilancia epidemiológica, acceso oportuno a vacunas, comunicación basada en evidencia y políticas públicas de largo plazo.

En su oportunidad, el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general, destacó que el regreso de enfermedades prevenibles nos recuerda que no podemos asumir que los logros del pasado están garantizados.

“Somos la generación que decide no retroceder. Este Congreso reunirá a quienes comparten la responsabilidad de fortalecer la vacunación, impulsar la innovación y acelerar la eliminación de enfermedades en beneficio de las futuras generaciones”, y porque eliminar enfermedades no depende únicamente de nuevas vacunas, sino del conocimiento, la colaboración, el compromiso institucional y la decisión colectiva de mantener la prevención como una prioridad permanente.

Refirió que durante el Congreso se abordarán los principales desafíos de la vacunación y la salud pública, incluyendo enfermedades emergentes y reemergentes, innovación, vigilancia epidemiológica, inmunización en todas las etapas de la vida, farmacovigilancia, comunicación científica, inteligencia epidemiológica y estrategias para fortalecer los programas nacionales de vacunación.