IMSS Veracruz Norte devuelve la visión a 484 derechohabientes

IMSS Veracruz, cirugías de cataratas La jornada de cirugías de cataratas en IMSS Veracruz, benefició a poco menos de 500 derechohabientes quienes recuperaron su visión y calidad de vida

En el estado de Veracruz, poco menos de 500 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recuperaron la visión y con ello su calidad de vida, gracias a las Jornadas Quirúrgicas de Catarata, que se realizaron en diversas localidades de la entidad en julio pasado.

Es importante mencionar que la función del cristalino es refractar los rayos de luz que entran en el ojo para ayudarnos a ver; este debe estar transparente, pero cuando presenta catarata se nubla y puede ser como mirar a través de un parabrisas empañado o con polvo, haciendo que las imágenes se perciban borrosas, por ello, la cirugía consiste en sustituirlo por un lente intraocular.

Al respecto, Gloria Sotelo Guzmán, directora del HGZ/MF No. 50 de Lerdo de Tejada, enfatizó que el objetivo principal de dichas jornadas busca mejorar la calidad visual de los pacientes para que recuperen su independencia y puedan desempeñar sus actividades cotidianas, así como disminuir el riesgo de caídas, el cual es muy frecuente en adultos mayores con esta patología.

Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte realizó cinco Jornadas Quirúrgicas de Cataratas en los Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, No. 71 y No, 24, de Xalapa, Veracruz y Poza Rica; en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 50 de Lerdo de Tejada y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 242 de Tejería.

A su vez, Luis Humberto Barrón García, director del HGZ No. 11, explicó que previo a la cirugía, mide el tamaño y forma del ojo para determinar el tipo de lente adecuado para cada paciente, ya que vienen en diferentes graduaciones y ayudan al paciente a mejorar su visión, “estamos muy contentos, con muchas ganas de brindar la mejor atención a nuestros derechohabientes”,

Doña Margarita, paciente beneficiada en el HGZ No. 24 de Poza Rica, expresó: “me siento muy agradecida por todas sus atenciones, el personal me hizo sentir como en casa, me sentí muy tranquila”.

Asimismo, José Luis, otro derechohabiente beneficiado compartió: “desde un principio fue una atención de 100, y como dice el fútbol, ¿y si sí hubiera directores como el de este hospital? Me emocionó”.

También Genaro, derechohabiente del HGZ/MF No. 50, externó su agradecimiento “especialmente a la doctora Sotelo y a todo el grupo que nos apoyó para llegar a esta cirugía”.

La titular de la representación, doctora Edith Jiménez Martínez, acompañada por la jefa de Servicios de Prestaciones Médicas, doctora María Eugenia Galindo, realizaron recorridos de supervisión, donde destacaron la vocación de servicio y empatía de cada uno de los participantes que hicieron posible este logro institucional, el cual, más que un número conlleva historias de vida y momentos irremplazables que los beneficiarios podrán disfrutar.