Equipo infantil de futbol Leyendas Obeliz Equipo infantil de futbol varado en Colombia: Claudia Sheinbaum explica cómo va el proceso para que vuelvan a México (Facebook: FIFA Tijuana Oficial)

Ante el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Equipo Infantil de fútbol Leyendas Obeliz, originario de Tijuana, Baja California, solicitó apoyo para salir del país tras el desastre natural.

Sobre esta situación, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó cómo avanzaba el proceso para que el equipo lograra su regreso a México.

¿Qué se sabe sobre la situación del equipo infantil?

Lo que inició como un viaje lleno de alegría se tornó en un momento de incertidumbre para las familias de los integrantes al quedar varados en Armenia, Colombia.

Ante esta circunstancia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en la mañanera sobre el seguimiento al conjunto deportivo para facilitar su regreso:

“Están en contacto con ellos, el problema es el aeropuerto que no está funcionando en este momento, está hasta cierto punto aislada esta población, pero hay contacto con ellos y se está viendo la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible”, argumentó la mandataria.

Por medio de un video, el director técnico del plantel comentó que la catástrofe natural afectó la programación de los vuelos en los que tenían previsto su retorno a México.

El equipo se encontraba en territorio colombiano debido a su participación en la International Kids Futsal Cup, torneo celebrado del 5 al 8 de agosto del presente año.

¿Cómo avanza el proceso para su llegada a México?

La problemática se prolongó debido a que los últimos 12 vuelos programados para el martes no pudieron operar, lo que generó un nuevo lapso de espera.

Durante su estancia, la delegación contó con el apoyo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, para cubrir traslados internos, desayunos y cenas dentro de Colombia.

Finalmente, este miércoles 12 de agosto se dio a conocer a través de redes sociales que las Leyendas Obeliz de Tijuana logró arribar a tres ciudades de nuestro país: 18 personas llegaron a Cancún, nueve a la Ciudad de México y ocho a Monterrey.