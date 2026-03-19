Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro: Quiénes reciben pago doble en abril Conoce cuándo y de cuánto será el próximo pago de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro (Programas para el Bienestar)

Ya es oficial, el próximo pago de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro será doble. Conoce de cuánto será el monto.

La Secretaría de Bienestar confirmó que en abril el pago de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro será doble y que próximamente se revelará el calendario de pagos.

En esta ocasión, el pago doble aplicará para todos los beneficiarios de las becas antes mencionadas, mientras que para la Beca Rita Cetina el pago será únicamente de $1,900 pesos para los alumnos de secundaria.

Montos oficiales: ¿Cuánto recibirás por el pago doble en abril de 2026?

El pago de la Beca Benito Juárez regularmente es de $1,900 pesos bimestrales, aunque en esta ocasión el depósito a sus beneficiarios será de $3,800 pesos.

Por otra parte, para los universitarios que tienen la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el pago de abril será de $11,600 pesos, aunque el monto bimestral normal es de $5,800 pesos.

Estos pagos de las Becas para el Bienestar, de acuerdo con el Gobierno de México, están orientados a ayudar a cubrir los gastos de los estudiantes y puedan permanecer en la escuela y concluyan sus estudios.

¿Por qué habrá pago doble de las Becas Benito Juárez en abril?

Según lo informado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, el pago doble durante el mes de abril corresponde a los pagos acumulados de los bimestres enero-febrero y marzo-abril de este 2026.

Esto debido a que el depósito de los primeros bimestres de 2026 se juntaron luego de completarse la carga de matrícula en los subsistemas educativos y de que se validara esta información.

¿Cuándo será el pago doble de las Becas para el Bienestar?

A pesar de que ya se confirmó que el pago doble en abril para la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro aún no se ha confirmado el calendario oficial de pagos para las Becas para el Bienestar.

Sin embargo, los depósitos de las becas suelen realizarse en los primeros días hábiles del mes correspondiente, por lo que se espera que el pago de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro comience a dispersarse a partir del miércoles 1 de abril.