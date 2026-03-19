Día del hombre 2026 en México: ¿Qué se conmemora este 19 de marzo?

19 de marzo Internacionalmente se conmemora el Día del Hombre cada 19 de noviembre, sin embargo, en algunos países también se celebra el día 19 de marzo

A casi dos semanas de que el país y el resto del mundo se vistiera de color violeta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde millones de mujeres salieron a las calles para visibilizar la lucha de los derechos del sexo femenino, arriba una fecha más: 19 de marzo, día que conmemora en algunos países como el Día del Hombre.

Probablemente te preguntarás: ¿el Día del Hombre no es en noviembre? La respuesta es sí, el Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre desde el año 1999, por esa razón te explicaremos en esta nota cuál es la diferencia entre una fecha y otra.

Día Internacional del Hombre: origen y qué conmemora

Thomas Oaster, profesor de la Universidad Misouri-Kansas estableció el Día Internacional del Hombre en el año 1992, pero no fue hasta 1999 que el Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago, tomó la iniciativa de proclamar la fecha una conmemoración global.

Este evento es celebrado en más de sesenta países de Oceanía, El Caribe, Asia, Europa, África y América del Norte, así como entre agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 19 de noviembre se enfoca en tres pilares fundamentales:

Promoción de modelos masculinos positivos: Destaca la vida de hombres comunes que llevan vidas decentes y honestas, como trabajadores y padres de familia, quienes demuestran que la masculinidad puede ser constructiva y respetuosa.

Destaca la vida de hombres comunes que llevan vidas decentes y honestas, como trabajadores y padres de familia, quienes demuestran que la masculinidad puede ser constructiva y respetuosa. Celebración de las contribuciones positivas: Reconoce y celebra la contribución de los hombres en distintos hábitos; comunidad, familia, cuidado de infancias y protección del medio ambiente.

Reconoce y celebra la contribución de los hombres en distintos hábitos; comunidad, familia, cuidado de infancias y protección del medio ambiente. Salud y bienestar integral: Reconocer y enfrentar los desafíos de salud emocional, física y espiritual de hombres y niños.

Día del Hombre: ¿por qué se conmemora el 19 de marzo en algunos países?

El Día Internacional del Hombre fue proclamado para conmemorarse el 19 de noviembre por el Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago, además de que es reconocido a nivel global y celebrado incluso entre agencias de la ONU.

Sin embargo, algunos países también conmemoran el 19 de marzo como Día del Hombre, mas esta fecha tiene relación a las creencias cristianas, ya que el santoral católico celebra a San José de Nazaret, el padre de Jesús en la tierra.

Debido a ello, comunidades religiosas en ciertos países han decidido tomar este día también como una conmemoración al hombre, aunque no es internacionalmente reconocida.

¿Qué se celebra en México este 19 de marzo?

Incluso si únicamente algunos grupos católicos celebran este día de San José de Nazaret como el Día del Hombre, también existen otras efemérides mexicanas que sucedieron un 19 de marzo.

Por ejemplo, un día como hoy se inauguraron las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México, además de que también se celebran los aniversarios luctuosos de tres figuras relevantes y de distinta generación en la historia nacional:

Jaime Sabines.

Jesús Reyes Heroles.

Pedro Letechipía.

También en la categoría histórica, Agustín de Iturbide abdica como emperador de México un 19 de marzo y triunfa el levantamiento armado liderado por Antonio López de Santa Anna.