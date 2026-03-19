Estrategia nacional de repatriación “México te abraza”

Rosa Icela Rodríguez GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El día de hoy, durante la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez dio a conocer los resultados del primer año del programa “México te abraza”.

Se trata de una estrategia desarrollada por la mandataria que tiene el objetivo de brindarle a los connacionales atención, alojamiento y traslado con su familia, al igual que acceso a los programas y a las acciones de bienestar de la salud, de la vinculación laboral, de la educación y de la inclusión financiera.

Desde el 20 de enero del 2025, en la Secretaria de Gobernación se instaló un centro de mando en el que al momento se tiene saldo blanco. Lo que quiere decir que siempre se les va a recibir con dignidad y respeto en su regreso al país.

“México te abraza” está disponible los siete días de la semana, las 24 horas al día. Por el momento se encuentran participando 34 dependencias federales, ente las que se encuentran la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (HACIEND), Desarrollo territorial , el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y mucho más. Sus labores destacan desde la planeación, diseño, puesta en marcha, evaluación y seguimiento del programa, hasta brindar apoyo, servicio, atención y actividad en beneficio de los connacionales.

“Recodar que el objetivo de ″México te abraza" es garantizar una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno, darles servicio , ofrecerles tramites y ayuda para reintegrase a sus comunidades ”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Desde el 20 de enero del año pasa al 18 de marzo del 2026 fueron reportadas 189, 830 repatriaciones de las cuales 154,072 se llevaron a cabo por medio de vías terrestres, mientras que más de 35,758 repatriaciones se hicieron por vías aéreas .

El proceso de retorno da inicio en alguno de los once puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, en donde compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Migración reciben a los compatriotas y se les entrega una carta de repatriación; documento que les permite acceder a todos los beneficios de la estrategia. “Además se les brinda información, alimentos, acceso a llamadas telefónicas y orientación jurídica”, añadió la secretaria.

Asimismo, la iniciativa cuenta con ocho centros dispuestos en siete entidades (Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas), cada uno de los centros tiene capacidad para recibir a 200 personas. Del 20 de enero del 2025 al día de ayer, han sido atendidas 130,414 personas de los cuales 94,656 en centros de atención en la frontera norte y a 35, 758 en Villahermosa y Tapachula.

En caso de que alguien tome la decisión de no quedarse en uno de estos lugares, aún así puede recibir alimentos, acceso a llamadas telefónicas , orientación jurídica y apoyo en el transporte a su lugar natal.