IMSS: Aumenta el número de afiliados al Programa de Trabajadores Independientes

Zoé Robledo presentó los avances del Programa de Trabajadores Independientes (PTI)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó durante la mañanera los avances del Programa de Trabajadores Independientes (PTI).

El programa tiene una dinámica de aseguramiento voluntario enfocado a comerciantes, profesionistas, técnicos, profesores, vendedores ambulantes y periodistas, entre otros. El director señaló que las cifras a la fecha cuentan con un registro global de 401 mil 739, de los cuales, 19 mil 502 que trabajan en el extranjero.

También Zoé Robledo puntualizó que de las 401 mil 739 personas registradas en el PTI, el 45 por ciento son mujeres y el 55 por ciento hombres, cuya edad promedio es de 55 años dentro del conjunto de personas registradas 112 mil 162 personas reciben una pensión y se han incorporado 541 mil 874 beneficiarios.

Por otro lado, el director mencionó el IMSS ha desarrollado un esquema especial para el registro en línea y el pago de cuotas a través de la aplicación FINABIEN. Donde actualmente bajo este esquema se ha logrado que 19 mil 502 mexicanas y mexicanos en el exterior estén inscritos y que 2 mil 337 de ellos se han pensionado gracias a las semanas cotizadas previamente en México.

Además expuso que los estados con mayor número de beneficiarios registrados son: Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Nuevo León. “De todo el país hay beneficiarios que ya hoy gozan del acceso a la seguridad social gracias a la aportación que están haciendo sus familiares en los Estados Unidos”.

También recordó que el programa garantiza atención médica, hospitalaria y farmacéutica para la persona afiliada y sus beneficiarios sin restricciones, además de prestaciones sociales como los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), actividades culturales y de esparcimiento. Donde los asegurados cuentan con: seguros de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como Guarderías y Prestaciones Sociales.

Dentro de la charla el director comentó que para registrarse las personas deben ingresar a la páginawww.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes, capturar su CURP, Número de Seguridad Social (NSS), datos de contacto y proporcionar un domicilio en México y puso a disposición de la comunidad migrante un call center exclusivo, disponible desde Estados Unidos en el número 011 52 55 4166 5415, que brinda información sobre registro, beneficios, requisitos, costos, generación de línea de captura y opciones de pago, así como orientación sobre trámites de CURP, NSS y alta en clínicas.

Con estas acciones se espera garantizar la salud de los mexicanos y sus familias tanto en México como en el extranjero.