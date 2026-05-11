Tras difusión de rumores, Arturo Reyes Sandoval continúa al frente del IPN

Una cuenta falsa en redes sociales difundió un comunicado en el que se confirmaba la salida del actual director de la institución (Camila Ayala Benabib)

Luego de que una página falsa en redes sociales difundiera un documento con apariencia convincente, anunciando la renuncia de Arturo Reyes Sandoval de la dirección del Instituto Politécnico Nacional, la universidad niega la información.

El comunicado falso que confundió a gran parte de la comunidad politécnica y de la opinión pública, fue publicado en la página de Facebook “Consejo General Consultivo IPN”, en el que se recreó una imagen y mensajes muy similares a los que utiliza la institución académica, en el que se anunciaba:

“El Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional informa a la comunidad politécnica y a la sociedad en general que el Dr. Arturo Reyes Sandoval presentó su renuncia al cargo de Director General del Instituto Politécnico Nacional”.

Además, se daba a conocer el inicio de un supuesto proceso institucional para la designación de un nuevo directivo.

Sin embargo, mediante sus canales oficiales, la Secretaria General del IPN informó que dicha página no pertenece a los canales oficiales del instituto, por lo que “toda información, comunicado o publicación emitida en dicha página carece de validez oficial y deberá considerarse falsa o no autorizada”.