Frena Morena promoción anticipada de senadora Julieta Ramírez en Baja California

La senadora Julieta Ramírez ha sido acusada por militantes de Morena por supuesta promoción anticipada rumbo a los comicios del 2027

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido Morena ordenó la suspensión inmediata de toda actividad de promoción personal y el retiro de propaganda de la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla en el estado de Baja California.

Mediante el expediente CNHJ-BC-179/2026, el órgano interno declaró procedentes medidas cautelares tras determinar que el despliegue de pintas, espectaculares y activismo en redes sociales constituye una campaña anticipada que contraviene los lineamientos del partido para el proceso electoral de 2027.

El documento aclara que esta resolución no inhabilita a Julieta Andrea Ramírez Padilla para participar en los comicios de junio de 2027, pero sí establece una vigilancia estricta sobre su conducta política.

En caso de reincidencia o desobediencia a las medidas cautelares, la senadora podría enfrentar sanciones más severas, que van desde amonestaciones públicas hasta la pérdida del derecho a ser registrada como candidata. La decisión del tribunal interno refleja un esfuerzo por mitigar el llamado “fuego amigo” y mantener la cohesión partidista ante la sucesión estatal.

La resolución surge tras la acumulación de dos quejas presentadas por militantes del propio movimiento, quienes documentaron una estrategia de posicionamiento territorial en los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada.

De acuerdo con el dictamen de la CNHJ emitido el pasado 6 de mayo, se instruye a la legisladora a abstenerse de realizar actos de gestión y distribución de materiales donde se promocione su imagen fuera de los tiempos electorales permitidos, marcando un precedente en la disciplina interna de la agrupación política en la entidad.

El expediente detalla que las denunciantes, Cindy Guadalupe Sánchez Moreno y Magdalena Lourdes Medina Calderón, presentaron 42 pruebas documentales que incluyen fotografías de bardas con leyendas como “Que sea Julieta” y “Julieta Ramírez es la mera mera”, además de volantes distribuidos en el municipio de Tecate.

En su argumentación, la Comisión estimó urgente dictar las medidas cautelares para garantizar la equidad entre los posibles aspirantes a la gubernatura, ordenando a Julieta Andrea Ramírez Padilla frenar asambleas masivas y retirar anuncios en espacios públicos de manera inmediata.

La carrera política de la actual senadora ha estado estrechamente vinculada a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, desempeñándose previamente como su coordinadora de campaña juvenil y secretaria particular antes de ocupar una curul federal y, posteriormente, el escaño en la Cámara Alta.

No obstante, el órgano de justicia partidista subrayó que esta promoción personalizada desafía los nuevos lineamientos éticos de la Cuarta Transformación, los cuales prohíben el uso de recursos o plataformas institucionales para aspiraciones individuales antes del inicio formal de los procesos de encuesta.