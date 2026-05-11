Adelantar las vacaciones de verano fue una decisión unánime: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum EFE/Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la decisión de adelantar las vacaciones de verano 2026 para que den inicio el 5 de junio a causa del calor y del Mundial de Futbol fue un acuerdo unánime de los 31 secretarios de educación del país. Además, acuso que después del anuncio tuvo lugar una campaña en contra del titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Mario Delgado. “Es importante que se sepa, ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo. No fue una ocurrencia de Mario”, enfatizó.

La justificación que deriva del mundial, se basa no sólo en el tráfico que se va a generar a causa de todos los turistas que vengan a Ciudad de México , Guadalajara y Monterrey para ver los partidos, si no que también considera que el evento puede ser una distracción para que las y los alumnos no pongan atención en clases.

Ante las diferentes críticas que tuvo la propuesta, el 11 de mayo se va volver a reunir el titular de la SEP con los los secretarios de Educación de los estados con el objetivo de tomar una decisión final. La idea principal es que se conserve un calendario escolar que establezca sólo seis semanas de vacaciones de Verano tanto para las instituciones privadas como para las públicas. Sin embargo también puede llegar a suceder que algunas escuelas se adelanten, mientras que otras permanezcan con el calendario tradicional. “Y el objetivo es que sea una decisión de consenso, como fue la decisión del viernes.”

Entre las inquietudes que se van a tomar en cuenta para la votación que habrá durante la asamblea se encuentran las diferentes inquietudes que provienen de los padres de familia.

“