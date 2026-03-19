Marina despliega operativo en Sinaloa; aseguran domicilio relacionado con “Los Mayos”

Elemento del Ejército mexicano (José Betanzos Zárate )

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan en Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo un operativo en municipios del estado donde aseguraron un inmueble perteneciente a grupo delictivo de “Los Mayos”.

“En una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal", indicó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, destacó que durante esta intervención, se localizó a una mujer identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación en actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que la Marina la liberó y entregó a sus familiares “conforme a los protocolos establecidos y en escrito apego a la ley”.

Igual, expuso que como resultado de estos hechos, 11 criminales vinculados a “Los Mayos” fueron acribillados por elementos del Ejército. En el lugar de los hechos, se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

“El Gabinete de Seguridad mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población”, finalizó el escrito.