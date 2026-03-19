Mario Delgado presenta Lineamientos para prevenir y atender violencia en bachillerato

Escuelas libres de violencia Los titulares de las secretarías de Educación y de las Mujeres, Mario Delgado y Citlali Hernández, respectivamente, presentaron los "Lineamientos Generales para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar en la Educación Media Superior", a fin de lograr escuelas más seguras para las y los estudiantes

Los titulares de la secretarías de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, encabezaron la presentación de los Lineamientos Generales para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar en la Educación Media Superior.

Además, firmaron un compromiso institucional para emitirlos, difundirlos y aplicarlos, cuyo objetivo es que las y los estudiantes de nivel medio superior vivan en un entorno libre de violencias y se sientan seguros en sus escuelas.

En el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 10 “Margarita Maza”, ante la comunidad estudiantil Delgado Carrillo aseveró que uno de los motivos por el cual las y estudiantes abandonan la escuela “es porque no se sienten cómodos ni en un espacio seguro”.

Ante ello, por instrucción presidencial, se trabaja para generar una mejor convivencia escolar, a través de dichos lineamientos, los cuales pueden consultarse en la liga: https://heyzine.com/flip-book/1fdcb73bcd.html.

“Los lineamientos buscan contribuir a que ustedes quieran estar aquí, que se la pasen bien, que tengan amigas y amigos, que creen redes de apoyo, y que sepan que pueden acudir a ellas y ellos para compartir cómo se sienten, si alguien está ejerciendo algún tipo de violencia o, incluso, para expresar su felicidad”, comentó.

Ante docentes y directivos del plantel afirmó que se busca aprender a comunicarnos y compartir nuestras emociones, así como de construir redes de confianza para eliminar cualquier tipo de sexismo, machismo, racismo y clasismo.

La responsabilidad de las autoridades escolares, les dijo, es crear condiciones para que la Educación Media Superior sea una experiencia inolvidable en la vida de las y los estudiantes, que los amigos que hoy construyen los conserven para siempre, y que también aprendan a vivir en un país con respeto hacia las mujeres.

La secretaria Citlalli Hernández , subrayó la importancia de los lineamientos, ya que una de las prioridades del actual gobierno es garantizar el acceso a una vida libre de violencias para todas las mujeres, “incluidas las juventudes, que son sectores estratégicos y fundamentales en nuestro país”.

“Estos lineamientos son para nosotras fundamentales, porque queremos que ustedes sean la generación de la paz y la igualdad; una generación que construya —casi como un acto de resistencia frente a lo que ocurre en el mundo— una convivencia cotidiana libre de violencia, basada en el respeto”.

Desde la dependencia a su cargo, enfatizó, se trabaja todos los días para impulsar un cambio cultural que permita un nuevo pacto de convivencia entre mujeres basado en la igualdad.

“Si en las escuelas nos acostumbramos a vivir en paz, sin ningún tipo de exclusión, estamos convencidas y convencidos de que podremos abonar a la paz y a la igualdad”, finalizó.

A su vez, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, expuso que para este gobierno la escuela debe ser un espacio de cuidado para las y los estudiantes, donde ante cualquier problema, sepan que encontrarán respaldo, que se les abran horizontes, que reciban información y que se les brinden herramientas para la vida.

Explicó que los lineamientos constituyen un modelo nacional obligatorio que establece cómo prevenir, atender y erradicar la violencia en la Educación Media Superior, y que su objetivo es que los planteles sean espacios seguros, respetuosos e inclusivos.

La alumna del CETIS 10, Astrid Ivana Sánchez, señaló que los nuevos lineamientos son importantes para la comunidad estudiantil, ya que buscan procurar su bienestar no solo en el papel, sino mediante acciones concretas, y representan una guía para saber hacia dónde y con quién acudir ante cualquier situación.