Mexicano de 19 años muere bajo custodia del ICE en Estados Unidos; SRE exige investigación (Agencia EFE)

Un joven mexicano de 19 años falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, lo que generó una reacción inmediata del Gobierno de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del deceso.

De acuerdo con la información disponible, el joven se encontraba detenido en un centro migratorio cuando ocurrieron los hechos. Autoridades mexicanas indicaron que ya establecieron contacto con familiares y que se brinda acompañamiento consular, al tiempo que se demandó transparencia en el proceso por parte de las autoridades estadounidenses.

SRE utilizará todas las vías diplomáticas y legales tras muerte de mexicano en custodia del ICE en Florida

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que empleará todos los recursos diplomáticos y legales disponibles ante el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.

El caso ocurrió en el Centro de Detención del Condado de Glades, donde el joven de 19 años perdió la vida mientras permanecía detenido por motivos migratorios.

En su posicionamiento, la cancillería mexicana señaló que dará seguimiento puntual al caso a través de su red consular en Estados Unidos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se determinen responsabilidades. Asimismo, reiteró la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades estadounidenses, al considerar estos hechos como inaceptables.

Reacción del Gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de su red consular en Estados Unidos, se activaron los protocolos correspondientes tras conocer el fallecimiento del connacional. La dependencia subrayó la importancia de que se realice una investigación clara y detallada sobre lo ocurrido.

Asimismo, la cancillería mexicana enfatizó que dará seguimiento puntual al caso y que solicitará información continua a las autoridades estadounidenses. El objetivo es garantizar que se esclarezcan los hechos y que se respeten los derechos del ciudadano mexicano fallecido.

Condiciones bajo custodia migratoria

El caso ha puesto nuevamente en el centro de la discusión las condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque no se han detallado públicamente las causas específicas de la muerte, se espera que las autoridades estadounidenses emitan un informe oficial.

Diversos reportes han señalado en otras ocasiones preocupaciones sobre la atención médica y el trato en estos centros, por lo que el Gobierno de México reiteró la necesidad de garantizar estándares adecuados en la custodia de personas migrantes.

Seguimiento consular y exigencia de transparencia

La red consular de México en Estados Unidos mantiene comunicación con las autoridades locales y con la familia del joven fallecido. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que continuará brindando apoyo legal y acompañamiento durante todo el proceso.

Finalmente, la dependencia insistió en que es fundamental contar con información completa y verificable sobre el caso. La exigencia de una investigación exhaustiva busca no solo esclarecer este hecho, sino también prevenir situaciones similares en el futuro.