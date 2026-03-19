PEMEX reporta una extracción de 94.7 toneladas de hidrocarburos en Playas de Veracruz y Tabasco

Limpieza de hidrocarburos en playas de Veracruz y Tabasco

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que se ha tenido un avance del 88% en la limpieza de las playas del Golfo de México, principalmente en playas de Veracruz y Tabasco.

Hasta el momento se ha logrado recolectar un total de con un total de 94.7 toneladas de residuos de hidrocarburos que estaban esparcidos en las playas.

En el recorrido del 18 de marzo a las playas de Mata de Uva y El Zapote, en el municipio de Alvarado, Veracruz, se recogieron 80 kilos de residuos de manchas de hidrocarburo presentes en nódulos y estrazas (similares a hojuelas) dispersos a lo largo de dos kilómetros de litoral.

En estos recorridos participa personal de la Marina, elementos de Protección Civil estatales y municipales y el área de Limpia Pública del municipio de Alvarado.

Debido a las condiciones climáticas en el estado de Tabasco, la Marina informo que los trabajos de limpieza en este territorio se retomarán una vez que las lluvias disminuyan y el clima mejore.

Mientras tanto continúan las actividades de, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar para encontrar la procedencia de este contaminante.

Una vez detectado el origen del hidrocarburo, se procederá conforme a la legislación ambiental vigente para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental.