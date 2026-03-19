¿Quién es Mónica Zambada? esto es lo que se sabe de la presunta detención de la hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa

Detención de Mónica Zambada Niebla La hija de Ismael “El Mayo” Zambada fue detenida, sin embargo, los reportes más recientes indican que habría sido retenida solo unos minutos y liberada, mientras que no existe confirmación oficial del caso.

La presunta detención de Mónica Zambada Niebla generó confusión este jueves en Culiacán, luego de un operativo federal en la sindicatura de El Salado; aunque versiones iniciales apuntaban a su captura, reportes posteriores señalan que solo fue retenida brevemente y después liberada, sin que hasta ahora exista confirmación oficial.

Operativo confuso: ¿si detuvieron a Mónica Zambada?

De acuerdo con los primeros reportes, fuerzas federales desplegaron un operativo por aire y tierra en la zona de El Álamo, lo que incluyó presencia de helicópteros y movilización de elementos de seguridad.

Habitantes del lugar intentaron impedir la acción, mientras circulaban versiones sobre la captura de la hija de Ismael ‘El Mayo’ Zambada; sin embargo, con el paso de las horas, surgieron nuevas versiones que indican que la mujer fue retenida solo por unos minutos.

En contraste, se reporta que un hombre, presuntamente su esposo, sí habría sido detenido durante el operativo.

¿Quién es Mónica Zambada?

Mónica del Rosario Zambada Niebla nació el 2 de marzo de 1980 en Culiacán, Sinaloa. Es parte de la familia Zambada, uno de los núcleos más conocidos dentro del entorno del narcotráfico en México.

Es hija del primer matrimonio de “El Mayo” con Rosario Niebla Cardoza, con quien tuvo cinco hijos: María Teresa, Miriam Patricia, Modesta, Jesús Vicente (conocido como “El Vicentillo”) y Mónica.

Al día de hoy Mónica tiene 46 años y cuenta con estudios la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Vínculos de Mónica Zambada con el narcotráfico

Su nombre ha aparecido en diversas investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras vinculadas al entorno del narcotráfico; así lo afirma la lista OFAC de Estados Unidos (Office or Foreign Assets Control, por sus siglas en inglés)

En 2007, autoridades de Estados Unidos la incluyeron en señalamientos por su presunta participación en empresas que habrían sido utilizadas para el lavado de dinero.

Entre las razones sociales mencionadas se encuentran:

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán

Arte y Diseño de Culiacán, S.A de C.V.

Autotransportes JYM, S.A de C.V.

Multiservicios Jeviz, S.A de C.V.

También se han identificado otras compañías vinculadas a su entorno. En 2022 la empresa Frizaza S.A. de C.V., así como firmas relacionadas con actividades ganaderas y producción de leche en la empresa Establo Puerto Rico S.A. de C.V.

Y por último también se tiene registro de una empresa construcción llamada, Jamaro Constructores S.A. de C.V., que al igual se dedicaba a obras hidráulicas.

La situación sigue en desarrollo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la detención de Mónica Zambada.