Reconstruyen en Ecatepec presa de gavión que colapsó en 2021 para proteger a 5 mil vecinos Haz clic para indicar a Gmail que esta conversación es importante

Reconstruyen en Ecatepec presa de gavión

Ecatepec, Mex., 19 de marzo del 2026.- La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha la reconstrucción de una presa de gavión ubicada en la comunidad de San Andrés de La Cañada, dentro de la Sierra de Guadalupe. La estructura, que había colapsado en 2021 y permanecido en el abandono durante la gestión anterior, tiene como objetivo principal controlar el flujo de “aguas broncas” y retener los sólidos que descienden con gran velocidad desde las zonas altas durante la temporada de lluvias. Se estima que la obra beneficiará directamente a más de cinco mil habitantes de la región.

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldesa, los trabajos de rehabilitación fueron ejecutados íntegramente por personal del organismo de agua local, el Sapase, y se financiaron con recursos propios de la paramunicipal. La intervención busca prevenir inundaciones en las partes bajas, un problema recurrente que ha afectado a las familias durante los períodos de precipitaciones pluviales intensas.

La infraestructura hídrica, que se extiende a lo largo de aproximadamente 20 metros, requirió la colocación de 283 cajones conocidos como prismas. Estos elementos están construidos con piedra sólida y su función principal es disminuir la energía y la velocidad del líquido que corre hacia las zonas más bajas del municipio.

“Se utilizaron 283 prismas. Es un material que es muy resistente a la intemperie, a la humedad y a la lluvia”, explicó la edil durante el acto inaugural. “Se coloca la piedra en forma de un cubo para que el agua pueda filtrarse y que no baje a la velocidad que viene, además retiene los sólidos”, añadió al describir la técnica constructiva empleada para garantizar la durabilidad de la obra.

Cabe recordar que la presa original sufrió un colapso durante una intensa tormenta en 2021, y su posterior abandono por parte de la administración pasada derivó en el consecuente desbordamiento y la inundación de numerosos hogares en las áreas bajas de la demarcación durante los años siguientes. La nueva estructura busca subsanar esa omisión y ofrecer tranquilidad a los residentes.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sapase, detalló la importancia estratégica de este tipo de construcciones para la seguridad de los ecatepenses. Explicó que la presa tiene una capacidad de retención de 10 mil metros cúbicos, aunque debido a sus características y altura, puede albergar hasta más de 20 mil metros cúbicos de líquido en caso de una contingencia mayor, subrayando la necesidad de seguir edificando más obras de este tipo para mitigar riesgos.

En ese sentido, la presidenta municipal anunció que los trabajos de mitigación no se detendrán y que en los próximos meses se tiene proyectada la construcción de dos presas de gavión adicionales. Una de ellas estará ubicada en la colonia Izcalli Ecatepec y la otra en la comunidad de Tulpetlac, con el fin de ampliar la protección en otras zonas vulnerables del municipio.

“Ecatepec va a cambiar y está cambiando”, afirmó Cisneros Coss al hacer un llamado a la continuidad de las labores gubernamentales. “En las partes altas ahí voy a estar en el tema de seguridad, en el tema de la prevención, de la luz, de los espacios públicos y de la basura”, aseguró, recalcando que la ciudadanía merece vivir con estabilidad y mayor seguridad, por lo que su administración mantendrá el paso firme en beneficio de todos los vecinos.