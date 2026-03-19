¿Ruptura? Morena cierra puerta al PVEM en SLP; “listos para ir solos”: Manuel Velasco

La senadora Ruth González Silva con su esposo el gobernador de SLP, Ricardo Gallardo Especial

En medio del regateo en torno a la Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, la definición de candidaturas rumbo al 2027 abrió un nuevo frente de negociación y riesgo de posible ruptura en la coalición gobernante.

Ello luego de que el Partido Verde exigió que Morena, respalde la eventual postulación de la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, como posible abanderada de la coalición en las elecciones del próximo año.

El coordinador del PVEM en el senado, Manuel Velasco, advirtió que si Morena quiere mantener la alianza electoral, en las 17 gubernaturas que estarán en disputa, es necesario que haya reciprocidad y que también apoyen a sus aliados políticos, en este caso al Verde en San Luis Potosí.

“Si no desean ir con nosotros, que nosotros deseamos que sí se mantenga la coalición en San Luis, ya es una decisión de ellos y también estamos listos y preparados para ganar otra vez solos, como fue en el 2021, en el 2024 y así será en el 2027”, estableció

Sostuvo que el tema del nepotismo electoral, no debería ser obstáculo, ya que existen mecanismos para darle vuelta a la prohibición estatutaria de Morena.

RECHAZO

La respuesta llegó de inmediato a través del vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez quien con un rotundo “No”, cerró esa posibilidad al recordar que no pueden actuar contra sus estatutos para respaldar a cualquier militante o aliado que este en el supuesto de ser, esposo, hermano, hijo o familiar cercano del gobernante en turno.

“Morena no apoya el nepotismo, legal o de alguna manera disfrazado, o apoya, no lo va apoyar, no lo va a permitir, si alguien lo quiere llevar a cabo está en su derecho, legalmente lo puede hacer pero Morena no”, sentenció

Martínez Miranda, puntualizó que Morena respetará sus estatutos de la dirigencia por lo que no se apoyará a la senadora Ruth González Silva, para encabezar la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí.

“ La alianza tiene que ver, respetarse la línea política, los estatutos del partido de Morena, o vamos a ir a una alianza para romper la decisión del partido”, estableció

En respuesta, Manuel Velasco, dijo que su partido está listo para ir de nueva cuenta sólo a las urnas.

Aunque ambos legisladores afirmaron que existe un buen clima de negociación sobre la reforma electoral o plan B, este nuevo escenario abre un frente de posible ruptura en la coalición gobernante, de cara al 2027 y seguro se convertirá en un elemento más de negociación en la mesa.