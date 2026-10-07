Celebra Morena 15 aniversario; advierte que México no se arrodilla ante nadie

Celebración morenista en el Auditorio Nacional a 15 años de su fundación

Con la presencia de gobernadores,. Coordinadores estatales, senadores y diputados, Morena celebró el 15 aniversario de su fundación donde su la dirigencia nacional advirtió que México enfrenta desafíos “que no son menores” ante el resurgimiento de fuerzas autoritarias que buscan someter a las naciones a interese ajenos a sus pueblos pero advirtió que nuestro país “no se arrodilla ante nadie”.

“México dialoga con todas las naciones desde el respeto y la igualdad pero nunca renuncia a decidir su propio destino. Jamás nos vamos a arrodillar ante nadie solo ante nuestro pueblo”, arengó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

Desde el Auditorio Nacional que lució abarrotado, la dirigencia morenista llamó a todos sus dirigentes a estar a la altura de lo que México espera de ese partido y abrir nuevos caminos para defender el bienestar y la soberanía de nuestro país.

Aunque la dirigencia nacional extendió una invitación formal al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño no asistió debido a su decisión de mantenerse retirado de la vida pública.

De igual manera, la presidenta Claudia Sheinbaum no acudió al encuentro por tratarse de un acto exclusivamente partidista.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel llama a dirigentes y militancia a estar a la altura de lo que México requiere de este partido.

En medio de los cambios geopolíticos donde la izquierda ha dejado de gobernar casi la totalidad de América Latina y está a punto de suceder en Brasil, Montiel recalcó que hay retroceso en distintas partes del mundo con el resurgimiento de fuerzas autoritarias , discursos de odio y expresiones neofacistas que pretenden dividir a los pueblos y a las naciones.

“Buscan debilitar la democracia y hacer retroceder los derechos y someter nuevamente las decisiones de las naciones a intereses ajenos a sus pueblos.”, advirtió

No obstante aseveró que México enfrenta este tiempo con una gran fortaleza a través de la presidenta Claudia Sheinbaum pero también porque cuenta con una “enorme reserva moral” que le ha permitido resistir estos embates.

“Hemos resistido por que somos un pueblo con memoria porque preservamos nuestra solidaridad nuestra raíces y esa profunda visión tan mexicana de nuestra nación. Somos una potencia cultural que se enfrenta al autoritarismo, al odio y al individualismo que heredó el periodo neoliberal “, arengó

En contexto, Montiel llamó a la unidad del movimiento y aseveró que Morena tiene en este momento la responsabilidad histórica de respaldar a la presidenta Sheinbaum así como mantener viva la organización y estar cerca del pueblo.

“No podemos permitir que los cargos nos alejen de las causas ni que el poder nos aleje de la gente porque los principios solo tienen valor cuando se practican. Estamos obligados a actuar con humildad , austeridad y a ras de piso”, estableció

​Durante más de dos horas, los morenistas hicieron un recuento histórico desde su nacimiento como movimiento, aunque parte central fue la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, fundador de este partido.

A lol largo de ese recorrido histórico no faltó el desafuero que enfrentó el tabasqueño así como lo que llamaron el fraude electoral del 2006 e incluso del 2012 contra el priista Enrique Peña Nieto.

El festejo tuvo la asistencia de gobernadores, legisladores, consejeros y militantes de toda la República Mexicana.