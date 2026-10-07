Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 7 de octubre?

Durante la tarde de este miércoles 7 de octubre el Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectó un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter a 77 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

Hasta el momento no se han reportado daños graves por el movimiento telúrico.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Lo primero y más necesario es mantener la calma ante la situación, ubique las zonas seguras del lugar donde te encuentres y ubícate en una de ellas, hazte bolita si te es posible.

En lugares públicos o al exterior, aléjese de cables, postes, ramas y árboles; así como de ventanas o fachadas que puedan llegar a caer y lastimar a alguien.

Asimismo, puedes reportar un sismo en la página oficial del SSN o a los número 55 5622 2222, extensión 38706, está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Recomendaciones antes de un sismo

Aunque un sismo no es predecible, es recomendable tener algunas precauciones previas como una mochila de emergencia con documentos necesarios: CURP, acta de nacimiento, cartillas, entre otros documentos necesarios en una bosa de plástico.

También puedes añadir alimento enlatado, una radio y linterna de baterías, así como unas mantas y ropa delgada. Es importante que esta sea una mochila pequeña para un mejor transporte de esta.

¿Cuándo fue el último sismo en Ciudad de México?

El 28 de septiembre se registró un microsismo de 2.2 grados en la escala de Richter a las 1:43 horas con epicentro en la alcaldía Benito Juárez en CDMX.

Para que una alerta símica suene es necesario que dos sensores detecten el movimiento, superando los umbrales de peligro requeridos por cada ciudad.