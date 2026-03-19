Secretaría de Salud mantiene módulo fijo de vacunación en CDMX contra sarampión, influenza estacional y neumococo

Módulo permanente de vacunación La Secretaría de Salud instaló un módulo permanente de vacunación contra sarampión, influenza estacional y neumococo, en calle Agrarismo 227, colonia Escandón, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas

La Secretaría de Salud informó que en la Ciudad de México se cuenta con un módulo fijo de vacunación, en el cual se aplican vacunas contra sarampión, influenza estacional y neumococo.

Ubicado en la calle Agrarismo 227, colonia Escandón, de la alcaldía Miguel Hidalgo, personal de salud aplican los biológicos señalados en un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a tres de la tarde.

La dependencia, encabezada por el doctor David Kershenobich, recordó que la aplicación de estas vacunas son gratuitas y sin necesidad de registro previo, gracias al trabajo conjunto del sector salud, en el que participan la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, PEMEX, Marina y Defensa.

Las vacunas contra el sarampión están dirigidas prioritariamente a niñas y niños de 6 meses a 12 años, así como a personas de 13 a 49 años que requieran iniciar o completar su esquema de vacunación.

Asimismo, se pone a disposición de la población la siguiente página: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/ para ubicar módulos de vacunación contra el sarampión.

En el caso de las vacunas contra influenza estacional y neumococo, la población prioritaria incluye a niñas y niños menores de cinco años; personas de 60 años y más; personas con enfermedades de riesgo; personal de salud, así como personas embarazadas, con excepción del biológico contra neumococo.

La Secretaría de Salud llamó a la población a acudir a vacunarse, al destacar que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir enfermedades, además de que todos los biológicos que disponibles son seguras y eficaces, ya que reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen tanto a quienes las reciben como a su entorno.