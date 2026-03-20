Autoridades apoyarán a paisanos que ingresen a México por carreteras federales en Semana Santa

Apoyo a connacionales en Semana Santa 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que facilitarán el ingreso de connacionales durante la temporada vacacional de Semana Santa, a fin de que su tránsito por el país se realice de manera ordenada y sin contratiempos.

La dependencia reportó que implementará acciones para brindar la fluidez vehicular en carreteras federales, principalmente en rutas utilizadas por los mexicanos que regresan del extranjero a sus lugares de origen.

La SICT mencionó que otorgarán información y orientación vial, a fin de que los connacionales conozcan las condiciones de las carreteras; así como los números de emergencia, en caso de que así lo requieran.

Además, la secretaría indicó que el propósito es los mexicanos que viven en el extranjero utilicen la Red Carretera Federal Libre de Peaje y viajen sin ningún contratiempo.

Sumado a esto, las acciones preventivas y de asistencia se llevarán a cabo en coordinación con otras dependencias federales, como el Instituto Nacional de Migración (INM), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Guardia Nacional (GN) y Ángeles Verdes.

Por último, la SICT exhortó a los paisanos a que tomen en cuenta los números de emergencia a los que pueden llamar para ser auxiliados en caso de un accidente vial.

CAPUFE: 074

Guardia Nacional: 088

Ángeles Verdes: 078

Emergencias: 9-1-1

La Crónica de Hoy 2026