Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro darán pago doble en abril: fechas exactas del pago Conoce cuándo caerá el pago doble de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro de abril (Programas para el Bienestar)

En abril, el pago de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro será doble para todos sus beneficiarios y aquí te decimos cuándo te estará cayendo el próximo depósito.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que en esta ocasión algunos de los beneficiarios estarán recibiendo hasta $11,600 pesos debido a la acumulación de dos pagos bimestrales.

Montos del pago doble: ¿Cuánto dinero recibirás en abril?

El pago de las Becas para el Bienestar en abril variará según tu nivel educativo, por lo que aquí te decimos cuáles son los montos exactos del depósito de la beca que deberás esperar para este mes:

Beca Benito Juárez

Monto bimestral: $1,900 pesos

Pago en abril: $3,800 pesos

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Monto bimestral: $5,800 pesos

Pago en abril: $11,600 pesos

El pago de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro de abril cubrirá los bimestres de enero-febrero y marzo-abril de 2026.

¿Cuándo caerá el pago doble de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro de abril?

Según lo informado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los próximos días se dará a conocer el calendario de pagos oficial de abril para la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Sin embargo, los depósitos suelen realizarse a lo largo del mes correspondiente, según la inicial del primer apellido de los beneficiarios, a partir de los primeros días hábiles del mes.

Por lo que en esta ocasión, los pagos probablemente inicien a partir del miércoles 1 de abril, y continúen a lo largo del mes según el calendario publicado por las autoridades.

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, se realizará en esta ocasión un pago doble pues se estarán cubriendo los primeros dos bimestres de 2026, debido a que durante este tiempo se estuvo validando la información de los estudiantes después de que se completara la carga de matrícula en los subsistemas educativos.