Bet365 volverá a operar en México: esta fue la resolución del juez para levantar las restricciones del casino

Bet365 La empresa de apuestas en línea, Bet365, reanudará sus operaciones en México después de que un juez señalara a la Secretaría de Gobernación de no seguir el procedimiento adecuado.

Tras enfrentar un bloqueo nacional debido a una investigación por presunto lavado de dinero, un juez ordenó a la Secretaría de Gobierno la reanudación de operaciones de Bet365, empresa de apuestas en línea.

En noviembre del año pasado, los casinos digitales Bet365 y Betano fueron bloqueados tanto en su navegación móvil como la navegación de escritorio al ser el centro de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Bet365 reanuda operaciones en México

El juzgado segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió el amparo el pasado miércoles 18 de marzo, argumentando que la Secretaría de Gobernación no siguió el proceso administrativo de sanción que correspondía a las compañías de apuestas en línea investigadas.

Debido a esto, el juez ordenó a la Secretaría de Gobernación otorgar el permiso a Bet365 y Betano de reanudar las operaciones en México, señalando que la autoridad había transgredido el debido proceso.

“Se concluye que la autoridad responsable transgrede en perjuicio de la persona quejosa los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso”, declaró el juez Germán Cruz Silva, por lo que el funcionamiento de los casinos digitales en web y aplicaciones móviles se retomará con libertad.

¿Por qué Bet365 y Betano fueron bloqueados?

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estas organizaciones se listaron como personas morales bloqueadas, después de haber obtenido cargos de investigación por presunto lavado de dinero en transferencias internacionales y plataformas digitales.

Debido a ello, con el objetivo de proteger a los usuarios y usuarias, así como evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado, la UIF bloqueó los casinos durante su presentación de hallazgos ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, la resolución del pasado 18 de marzo señaló que el proceso administrativo de sanción no fue realizado de la manera correspondiente, por lo que el juzgado permitió la reanudación de operaciones de las compañías de apuestas deportivas y juegos de azar en línea.