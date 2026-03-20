Cierre masivo de bancos en México: estas son las fechas exactas en marzo 2026 y lo que debes saber

Durante marzo de 2026, el sistema financiero mexicano activó una pausa que encendió alertas entre usuarios: el llamado cierre masivo de bancos. Aunque suena dramático, la realidad es mucho más cotidiana y está ligada al calendario oficial.

El lunes 16 de marzo de 2026 las sucursales bancarias en todo el país suspendieron operaciones debido al feriado por el Natalicio de Benito Juárez, que se recorre al tercer lunes del mes conforme a la ley.

Esto provocó un efecto dominó interesante: al juntarse con el fin de semana que incluye al sábado 14 y el domingo 15, se generó un periodo de tres días sin servicio en ventanillas.

¿Qué otros días en 2026 los bancos no abrirán?

El cierre de marzo no es un caso aislado. Forma parte del calendario oficial de días inhábiles bancarios en México.

La Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo y concluirá el domingo 5 de abril. Debido a estas celebraciones religiosas, la Secretaría de Educación Pública anunció un receso escolar de dos semanas, desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no marca estos días como feriados obligatorios, por lo que las empresas no están obligadas a dar los días o pagar triple.

Fechas clave a considerar por cierre de bancos

2 y 3 de abril (Semana Santa)

1 de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre

2 de noviembre

Tercer lunes de noviembre

12 y 25 de diciembre

Estos días están definidos para que las instituciones financieras suspendan operaciones presenciales de forma obligatoria.

Lo que debes hacer para evitar problemas con tu dinero

Cuando se anuncian estos cierres, la clave no es preocuparse, sino anticiparse.

Recomendaciones básicas

Adelanta pagos importantes

Evita dejar transferencias para el último momento

Usa banca digital como alternativa

Verifica fechas límite de tarjetas o créditos

Un descuido en estos días puede traducirse en comisiones o retrasos innecesarios.

El llamado cierre masivo de bancos en México no es una crisis ni una falla del sistema, sino parte del calendario oficial que rige al sector financiero. Marzo trajo un fin de semana largo sin sucursales abiertas, pero con todas las herramientas digitales listas para operar.