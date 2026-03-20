Invertirán 5 mil 988 millones de pesos para infraestructura carretera y educativa en Quintana Roo

Claudia Sheinbaum junto a Jesús Esteva Medina en Quintana Roo

Como parte de las acciones del Gobierno federal para impulsar el desarrollo de Quintana Roo, a traves de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se realizará una inversión de 5 mil 988 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura carretera y educativa.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina presentó los avances en la entidad donde destaca la atención a 394 kilómetros de carretera como parte del programa MegaBachetón donde se invertirán invertirán mil millones de pesos.

Actualmente, los trabajos se encuentran en ejecución en los corredores Chetumal-Puerto Juárez, Mérida-Puerto Juárez, Mérida-Felipe Carrillo Puerto y Valladolid. Asimismo, se reparó una falla geológica (socavón) en la carretera 307, que permaneció sin atención por varios años.

En cuanto al Puente Nichupté, que es el de mayor longitud sobre un cuerpo de agua en México, se anunció que se prevee su apertura para finales de abril pues se encuentra en los últimos detalles de parapetos y guarniciones, y se realizan pruebas de carga que consisten en colocar ollas con grava saturada que representa cerca de 150 toneladas.

“Son en total 11 km, pero en la zona Lagunar son más de 9 km y reducirá los recorridos en la conexión entre el Boulevard Colosio y el Boulevard Kukulcán, de una hora y media a 10 minutos”, señaló Esteva Medina.

Respecto a los caminos alimentadores, indicó que la carretera Cancún-Isla Blanca iniciará en abril para terminar en noviembre; arrancará con la modernización de los primeros cuatro km, de 14 en total; en esta carretera se aplicará una nueva tecnología en banquetas y guarniciones mediante la reutilización del sargazo.

En cuanto al ramal Javier Rojo Gómez, precisó que responde a una demanda histórica de diversas comunidades. Esta vía conecta con la carretera que va de Chetumal hacia la frontera con Belice, y contempla la reconstrucción de 4.6 km. Las obras iniciarán en marzo y terminarán en octubre.

En materia de infraestructura educativa, el titular de la SICT señaló que se llevarán a cabo dos acciones: la construcción del Bachillerato Tecnológico en Playa del Carmen, para 900 estudiantes y el reforzamiento del Centro de Estudios de Bachillerato Justo Sierra Méndez, en Bacalar. Ambas obras arrancarán en mayo.